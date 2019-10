Software per l’edilizia, è di Acca il miglior progetto al mondo sull’uso del Bim con formato aperto Ifc

L’impresa irpina Acca Software vince il primo premio per il miglior progetto di ricerca al mondo sull’uso del Bim con formato aperto Ifc. ll Bim (Building Information Modeling: Modellizzazione delle Informazioni di Costruzione) indica un metodo per l’ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite aiuto di un software. Grazie ad esso tutti i dati rilevanti di una costruzione possono essere raccolti, combinati e collegati digitalmente, e la costruzione virtuale è visualizzabile come un modello geometrico tridimensionale.

Il 28 ottobre a Pechino si è svolta l’edizione 2019 del Buliding Smart International Award che ha riunito esperti di Bim di tutto il mondo e centinaia di aziende legate questo software, per approfondire i temi legati ai flussi di lavoro Open Bim e alle tecnologie digitali. Nel corso del convegno sono stati assegnati i riconoscimenti alle aziende che hanno sviluppato i migliori progetti con soluzioni Open Bim per il design, la progettazione, la costruzione e la gestione delle risorse in campo edile; premi con cadenza annuale che rappresentano un riconoscimento allo straordinario lavoro svolto su progetti reali che adottano e utilizzano gli standard e le soluzioni Bim. La Acca softwar ha vinto il primo premio nella categoria Professional & Student Research con il progetto Structural E-Permit. Giuseppe Bruno, presidente di Confindustria Avellino (alla quale Acca è associata) ha espresso tutta la sua soddisfazione per il prestigioso premio e ricorda che nel 2013 Guido Cianciull, Ceo di Acca, era stato insignito del premio “Irpino dell’Anno”.

Nella sua categoria Acca ha superato importanti progetti, quali quelli dell’Università nazionale di Singapore, di Singular AG ‘Singular Model Checker’, della Technical University of Munich ‘Multi-LOD Requirements Manager’, con cui concorreva.

Il progetto vincitore della società irpina leader in Italia, è volto a consegnare un modello Open Bim con tutte le informazioni necessarie a un’autorità competente per il rilascio di un determinato permesso/titolo abilitativo. Tutte le informazioni sono veicolate attraverso formati aperti e standard, con la possibilità da parte della suddetta Autorità/Ente di ottenere una verifica automatica sulla presenza e sulla coerenza rispetto a uno specifico codice delle informazioni presenti nel modello. Questo significa che, ad esempio, un Genio Civile potrebbe rilasciare un’autorizzazione sismica con una serie di controlli automatici sulle verifiche sismiche, con tutta una serie di vantaggi, tra cui velocizzazione delle procedure e aumento della sicurezza.

“Si è trattato di un risultato eccezionale” ha sottolineato Guido Cianciulli dopo aver ritirato il premio, “una gratificazione ed un riconoscimento ai nostri sforzi ed al nostro contributo alla diffusione del BIM. Ma ritengo questo successo anche un premio alle intelligenze italiane. Con Acca vincono il nostro territorio, la Campania, l’Italia”.