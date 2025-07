Sogesid, utile netto nel 2024 di oltre 780mila euro

Presentato in Senato il primo rapporto della società

Roma, 30 lug. (askanews) – Sogesid, società di ingegneria ambientale dello Stato, ha annunciato un importante ritorno alla redditività nel 2024 con un utile netto di oltre 780 mila euro. Un risultato presentato al Senato nel Primo Rapporto Sogesid “Attività 2024 e Indirizzi Strategici per il 2025” che, dopo quattro anni di perdite, partendo da un 2020 chiuso in calo di oltre 7 milioni, segna adesso una netta inversione di marcia, confermando il successo del programma di riorganizzazione messo in atto dalla nuova governance. Oggi Sogesid rappresenta una realtà solida, capace di generare valore per il sistema pubblico grazie ad un’efficace strategia.Errico Stravato, Amministratore Delegato Sogesid, ha dichiarato: “Tutti sanno da quale situazione siamo partiti, una condizione abbastanza complessa. Nel nostro nuovo corso abbiamo dato inizio ad un lavoro di riorganizzazione, dai dirigenti al personale; parliamo di personalità di grande know-how di conoscenza. Come in un coro, tutte le varie tonalità in precedenza erano collocate nelle posizioni sbagliate”. Un’efficacia gestionale e ingegneristica che ha permesso questo straordinario successo.Roberto Mantovanelli, Presidente Sogesid, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Siamo veramente felici e soddisfatti di poter presentare un bilancio che torna in utile, dopo quattro anni negativi. I numeri sono positivi grazie ad un nuovo approccio, una riorganizzazione aziendale che ha cambiato proprio la volontà di Sogesid di rappresentare un attore, un catalizzatore nelle relazioni con le istituzioni”. L’On. Massimo Garavaglia ha affermato: “Sogesid può diventare un supporto strategico nel realizzare opere in tempi ragionevolmente brevi. Viviamo in un momento davvero complicato, caratterizzato dal caos sotto mille aspetti, anche normativi, che spesso complicano la realizzazione di opere in tempi ragionevolmente brevi e, quindi, la competenza e la capacità di un soggetto pubblico a servizio dello Stato diventa strategica e fondamentale”.Sogesid ha ritrovato la propria solidità finanziaria e l’affidabilità dei suoi servizi dimostrando che con dedizione, professionalità e coraggio si possono raggiungere risultati straordinari.