Sogno, destino e passione: a Napoli la XIX edizione delle Connessioni Inattese

Sabato 22 novembre 2025, dalle 9.00 alle 13.30, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli ospita la XIX edizione del Convegno “Le Connessioni Inattese”, organizzato dall’Associazione Culturale ALTANUR. Un appuntamento che affonda le radici nel 1997, nato per promuovere un dialogo trasversale tra saperi spesso frammentati, riportandoli a un terreno comune di confronto e contaminazione.

Sguardi incrociati su sogno, destino e passione

A guidare i lavori saranno Giuseppe Germano, docente di Letteratura latina medievale e umanistica all’Università Federico II e vicepresidente ALTANUR, insieme a Roberto Germano, fisico e presidente dell’associazione. Saranno loro a tessere il filo conduttore tra le prospettive dei relatori invitati a declinare il tema dell’anno – “Il sogno, il destino, la passione” – attraverso approcci non convenzionali.

Parteciperanno Fabio Burigana (medico), Giuseppe Reale (direttore del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova e consulente filosofico), Vittoria Alliata di Villafranca e di Valguarnera (scrittrice, traduttrice, arabista e islamologa), Mauro Rango (fondatore di Ippocrate.org) e Guido Cappelli (docente all’Università L’Orientale e vicepresidente del centro di studi Cesura).

L’apertura sarà affidata alla proiezione del video “Anime di Pietra” realizzato dall’artista Maria Teresa Sabatiello.

Una rarità d’archivio sul grande schermo

Il programma prevede anche una sorpresa: un estratto di documentario concesso dall’Archivio-cineteca della casa di produzione Panaria Film, fondata nel 1947 da Francesco Alliata, padre di Vittoria Alliata. Un pioniere che ha segnato la storia del cinema con l’invenzione delle riprese subacquee, in bianco e nero e a colori. Le immagini in programma provengono da Villa Valguarnera, vicino Palermo, set di produzioni recenti come la serie Netflix Il Gattopardo, L’arte della gioia di Valeria Golino e La dea fortuna di Ferzan Ozpetek.

Patrocini e collaborazioni

L’iniziativa gode del patrocinio morale della Regione Campania e del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Napoli Federico II. Collaborano l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e Promete Srl, mentre Bibliopolis – Edizioni di Filosofia e Scienze offre il proprio supporto editoriale.

Un evento che, anche in questa edizione, punta a intrecciare discipline e linguaggi per restituire alla conoscenza una prospettiva ampia, curiosa e capace di sorprendere.