“Soilscape”, una rete a tutela del suolo: sfida per artisti, enti culturali e Ong

È online il bando Soilscape – Spreading Open and Inclusive Literacy and Soil Culture through Artistic Practices and Education, un’iniziativa finanziata dal programma Horizon Europe che mette al centro arte, educazione e partecipazione per aumentare la consapevolezza sulla salute del suolo in Europa.

Il bando sostiene progetti artistici, culturali e partecipativi che coinvolgano i cittadini nella tutela e valorizzazione del suolo. L’iniziativa rientra nella più ampia Mission Soil dell’Unione Europea, con l’obiettivo di promuovere comportamenti e pratiche sostenibili attraverso linguaggi creativi.

Nello specifico, gli obiettivi principali sono: creare una rete artistica europea attiva per la salvaguardia del suolo, raggiungere almeno 320 cittadini direttamente coinvolti e promuovere certificazioni in soil-literacy, sviluppare festival, campagne, laboratori e altri formati di educazione informale.

Possono candidarsi artisti singoli, collettivi, scuole, ONG, enti culturali e creativi, sia come proponenti singoli sia in piccoli consorzi (massimo 3 partner).

In particolare, sono previste due linee di finanziamento: Soilscape FSTP Call per circa 12 progetti locali, nazionali o transnazionali, della durata tra 6 e 18 mesi, dedicati a campagne di comunicazione, attività artistiche o pratiche partecipative legate alla cultura del suolo; Soil Orchestra FSTP Call per 24 micro-progetti da realizzare all’interno di otto “Orchestre del Suolo” presenti in otto Paesi europei (tra cui Italia, Francia e Germania), con azioni più mirate a bisogni locali.

Il bando chiude il 30 settembre 2025. Le candidature devono essere presentate sulla piattaforma ufficiale del progetto.