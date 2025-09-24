“SoilTribes”, idee per la tutela del suolo: sfida europea da 1,75 milioni di euro

E’ aperto il bando a cascata SoilTribes – Spreading Open and Inclusive Literacy and Soil Culture through Artistic Practices and Education, un’iniziativa che sostiene progetti capaci di combinare scienza, arte, educazione e coinvolgimento civico per aumentare la consapevolezza sull’importanza del suolo e promuoverne la protezione.

Il bando mette a disposizione un budget complessivo di 1,75 milioni di euro, da suddividere tra i progetti selezionati. Per favorire una maggiore partecipazione, il bando è strutturato in due tipologie di sostegno: Lot 1, dedicato allo sviluppo di nuove idee, rivolto a progetti sperimentali o creativi in fase iniziale; Lot 2, destinato al rafforzamento e alla scalabilità di iniziative già avviate, con l’obiettivo di ampliarne l’impatto.

Il programma è aperto a una vasta gamma di attori: enti pubblici e privati, ONG, università, startup, PMI, centri di ricerca e think tank, con un’attenzione particolare al settore culturale e creativo, che deve essere rappresentato almeno da uno dei partner principali.

Inserito nel quadro della EU Mission “A Soil Deal for Europe”, il bando rappresenta un passo importante per sviluppare una vera e propria “soil literacy”, ovvero una nuova alfabetizzazione culturale sul tema del suolo, stimolando la nascita di pratiche interdisciplinari, narrazioni innovative e iniziative capaci di coinvolgere attivamente le comunità locali.