Solarelit, nuove soluzioni per la generazione distribuita in Italia di energia rinnovabile

Solarelit powered by Greenvolt, azienda specializzata nel settore delle energie rinnovabili e parte del Gruppo Greenvolt, leader globale nel mercato delle rinnovabili, annuncia il lancio delle sue nuove soluzioni di generazione distribuita in Italia, per innovare le modalità di produzione e condivisione di energia elettrica. Le nuove configurazioni di Autoconsumo Diffuso, che includono Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer), Gruppi di Autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza, massimizzano l’impiego dell’energia rinnovabile prodotta localmente, consentendo a PMI, Pubblica Amministrazione e comunità locali di beneficiare dell’ energia generata dagli impianti fotovoltaici, tramite una condivisione virtuale tra tutti gli attori presenti nel territorio di riferimento e interessati a partecipare a questi nuovi schemi in continua crescita. Tale condivisione “virtuale” genera degli incentivi pubblici ventennali, direttamente proporzionali alla quantità di energia condivisa tra i membri di una Configurazione. Questi benefici vanno a cumularsi con il consueto risparmio in bolletta, generato dall’impianto fotovoltaico e con eventuali ulteriori benefici fiscali (es. fondi PNRR per il FV nei Comuni sotto i cinquemila abitanti).

Dal 9 al 12 ottobre, nella 34ª edizione di BI-MU (Fieramilano Rho), la principale fiera dedicata all’industria manifatturiera per macchine utensili, robotica, automazione, produzione digitale e additiva, tecnologie ausiliarie e abilitanti (Stand F12, Hall 15) l’azienda presenterà la sua offerta specializzata per le imprese, proponendo soluzioni fotovoltaiche chiavi in mano o PPAs (Power Purchase Agreements), combinate con Configurazioni di Autoconsumo Diffuso incentivato. Questo approccio integrato infatti consente di mitigare i rischi derivanti dalla volatilità dei prezzi dell’energia e di favorire la coesione sociale e l’inclusività, permettendo agli attori locali -dalle imprese e istituzioni pubbliche ai singoli cittadini -di partecipare attivamente alla costruzione di un futuro energetico sostenibile e inclusivo.

Grazie all’esperienza globale del Gruppo Greenvolt, Solarelit powered by Greenvolt è tra le prime aziende in Italia ad aver creato un team dedicato alla progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di Autoconsumo Diffuso Incentivato. : “La nostra esperienza maturata sul campo – dichiara il Ceo Andrea Faini – ci consente di offrire soluzioni B2B che comprendono installazione, manutenzione e finanziamento di sistemi fotovoltaici per autoconsumo sia individuale che collettivo. Da quando siamo entrati a far parte del Gruppo Greenvolt lo scorso anno, la nostra presenza sul mercato italiano si è consolidata, permettendoci di offrire soluzioni energetiche ancora più robuste,sostenibili e innovative, quali gli impianti Fv in modalitá Ppa e le Configurazioni di Autoconsumo Diffuso incentivato”.

Solarelit powered by Greenvolt offre anche servizi di consulenza per coloro che siano interessati a esplorare esclusivamente soluzioni di Autoconsumo Diffuso Incentivato. Attraverso una valutazione iniziale (studio di pre-fattibilità), le imprese e le PA scoprono quali sia la Configurazione migliore in relazione al proprio caso specifico, la capienza economica della stessa e la derivante sostenibilità finanziaria e sociale.

Con particolare attenzione alle Aziende, l’incentivo ventennale generato dalla partecipazione a una delle tre possibili Configurazioni di Autoconsumo Diffuso e erogato dal GSE, deve essere investito, nella misura di almeno il 45% dello stesso, per finalità sociali, andando così a garantire all’Azienda partecipante alla Configurazione, un budget certo e certificato da investire in attività iscrivibili nel proprio Bilancio di Sostenibilità Ambientale e Sociale, migliorandone il ranking Esg (Environmental and Social Governance).

Solarelit powered by Greenvolt è un’azienda specializzata nel settore delle energie rinnovabili del Gruppo Greenvolt, leader internazionale nel mercato delle energie rinnovabili in diversi ambiti tecnologici. Specializzandosi in energia rinnovabile e generazione distribuita, l’azienda offre un nuovo modo di generare e consumare energia elettrica generata da fonte pulita e rinnovabile, con l’obiettivo di aiutare i propri clienti a ottimizzare i loro profili energetici e contribuire attivamente alla transizione energetica e al contrasto ai cambiamenti climatici in atto. Con 30 anni di esperienza, una presenza costante sul territorio e l’uso delle più recenti tecnologie, l’azienda è leader in Italia nella progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici, coperture industriali, rivestimenti metallici, isolamento termico, interventi di efficientamento energetico, illuminazione a LED e rimozione dell’amianto, avendo fornito soluzioni chiavi in mano a oltre 2.000 clienti con 100 MW di potenza fotovoltaica installata. www.next.greenvolt.com/it

Gruppo Greenvolt

Il Gruppo Greenvolt è un player di riferimento nella transizione energetica a livello globale. Oltre a produrre energia da biomasse legnose forestali e urbane in Portogallo e Regno Unito con Greenvolt Biomass, tramite Greenvolt Power sta sviluppando progetti di energia eolica, fotovoltaica e di stoccaggio energetico su scala industriale, operando in diversi mercati in Europa, Nord America e, più recentemente, in Asia. Nel segmento della generazione distribuita, attraverso Greenvolt Next ha creato una piattaforma paneuropea, offrendo soluzioni personalizzate di efficienza energetica per il mercato B2B. Con un focus sulla progettazione e costruzione di sistemi su misura, l’azienda massimizza la redditività, i risparmi e la rapida ammortizzazione di ogni installazione, promuovendo la crescita delle comunità energetiche rinnovabili e dei modelli di Autoconsumo Incentivato. Operando in 13 paesi diversi, Greenvolt Next fornisce una gamma completa di servizi, inclusi autoconsumo e condivisione energetica tramite installazioni su tetti, pensiline, siti vicini e a terra. Ulteriori soluzioni per migliorare l’efficienza energetica includono stoccaggio di batterie, pompe di calore, caldaie elettriche, energia eolica onsite, mobilità elettrica e illuminazione a LED. Questi servizi sono supportati da opzioni di finanziamento flessibili, come PPAs aziendali e onsite, PLAs e EPC onsite. www.greenvolt.com