Sold out in meno di due settimane la nuova Peugeot 408 First Edition

MILANO (ITALPRESS) – Sono passate meno di due settimane dall’apertura dell’ordinabilità di Nuova 408 First Edition e tutti i 50 esemplari destinati all’Italia sono stati venduti ad altrettanti clienti che la riceveranno ad inizio 2023. Una serie speciale a tiratura limitata che offre una ricca dotazione di serie ed anche un Electric Pack che permette di sfruttare ancor meglio le potenzialità della motorizzazione plug-in Hybrid da 225 CV di cui è dotata. Tutte di colore Blu Obsession, i 50 esemplari di Peugeot 408 First Edition destinati al nostro Paese vantano calandra frontale in tinta carrozzeria, cerchi in lega da 20”, proiettori anteriori Full LED Matrix, sedili certificati AGR con regolazioni elettriche (riscaldati e con sistema massaggio), volante riscaldabile, Peugeot i-Cockpit 3D e infotainment i-Connect Advanced con gestione vocale. Ma, anche, Drive Assist Plus, portellone posteriore Hands Free e caricabatterie di bordo (OBC) da 7,4Kw che si rivela perfetto in abbinamento all’Electric Pack (a scelta tra versione Home e Street) per ricaricare con facilità a casa o fuori.

Nuova Peugeot 408 si appresta a debuttare sul mercato con una configurazione di carrozzeria estremamente innovativa. Il fascino felino di quest’auto dall’assetto rialzato è decisamente inedito nel mercato dell’auto: reinventa i codici della berlina prendendo spunto dal mondo delle fastback ed aggiungendo alcuni tratti tipici dei SUV. La sua architettura efficiente offre anche un’eccezionale abitabilità nella seconda fila dei sedili e un bagagliaio di dimensioni molto generose. Al suo conducente offre le emozioni di guida più intense, grazie al Peugeot i-Cockpit di ultima generazione, riconoscibile fra tutti per il suo volante compatto dedicato al piacere di guida ed al pieno controllo del veicolo. Grande attenzione viene posta sulla qualità di esecuzione dell’abitacolo, associata ad una connettività che integra le più recenti tecnologie per rendere l’esperienza di guida e di viaggio ancor più immediata ed appagante. Dimostra l’eccellenza della casa del Leone a tutti i livelli ed è corredata di ultimi sistemi di assistenza alla guida che garantiscono tranquillità e sicurezza. Nuova Peugeot 408 sarà presentata al pubblico al Salone dell’auto di Parigi – il Mondial de l’Automobile – il prossimo 17 ottobre.

