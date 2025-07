Soldati italiani in Usa durante la Seconda Guerra mondiale. Mucci intervista Camilla Calamandrei

“Italiani negli Stati Uniti Prigionieri in Paradiso durante la Seconda Guerra Mondiale”: è il titolo dell’intervista di Umberto Mucci, direttore del magazine We the Italians, con Camilla Calamandrei, autrice del documentario “Prisoners in Paradise“. Figlia di Mauro Calamandrei, toscano, per molti anni corrispondente americano dell’Espresso e poi del Sole 24 Ore, Camilla è nata in America ma, afferma nell’intervista, si è sempre sentita profondamente legata all’Italia e alla sua famiglia a Firenze, e ha la doppia cittadinanza. Nel documentario pluripremiato, di cui è regista e produttrice, Calamandrei racconta come durante la Seconda Guerra Mondiale, oltre 51.000 soldati italiani furono portati, prigionieri di guerra, negli Stati Uniti; delle loro storie d’amore e amicizia con donne americane, del loro contributo allo sforzo bellico alleato e, per alcuni, della decisione di tornare a vivere negli Stati Uniti. “Per chi, come noi, è cresciuto senza dovervi partecipare – afferma la scrittrice -, è sconvolgente capire come tanti giovani siano stati trascinati in qualcosa più grande di loro, che ha cambiato per sempre il loro percorso. Ha condizionato studi, carriere, famiglie. Quegli anni non sono mai tornati indietro. E poi, ho visto quanto fosse forte il legame tra italiani e americani, anche prima della guerra. Gli italiani avevano già idee precise sull’America, ispirate da film o parenti emigrati.Mio zio, nel film, racconta che appena catturato dai britannici in Africa, disse al suo amico: “Andiamo con gli americani, con loro sarà meglio!” Così “fuggirono” dai britannici per unirsi agli americani. Già allora, avevano una certa immagine dell’America, e volevano viverla”. Sono felice di aver potuto realizzare questo film e dare voce a queste storie, altrimenti destinate a restare ai margini della storia – dice infine -. E’ possibile sapere di più sul documentario e la storia che c’è dietro sul sito PrisonersInParadise.com“.