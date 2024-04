Soldi in banca, averli a Trento frutta il triplo che a Napoli: lo dice la Fabi

Con 5.000 euro sul conto corrente in banca si guadagnano 18,2 euro l’anno a Trento e Bolzano, 15 euro a Firenze, 13 euro a Roma, 11 euro a Milano e Perugia. La stessa somma, invece, frutta appena 6,5 euro a Napoli, 7 euro a Trieste, 8 euro a Catanzaro, Potenza, Genova e Aosta. E’ quanto mette in evidenza la classifica delle remunerazioni, elaborata dalla Fabi, Federazione autonoma bancari italiani, che prende in considerazione le differenze territoriali dei rendimenti sui conti correnti. Gli interessi praticati dalle banche sui 1.151 miliardi di euro depositati nei conti correnti, segnala la Fabi, seppur particolarmente contenuti, nonostante l’aumento del costo del denaro portato dalla Banca centrale europea al 4,5% tra il 2022 e il 2023 con 10 rialzi in 14 mesi, non sono tutti uguali nel Paese. Si registrano ampie divergenze territoriali e regionali nei rendimenti che le banche riconoscono sui “salvadanai” della loro clientela. La classifica delle remunerazioni, dimostra che, da Nord a Sud, non ci sono le stesse opportunità di guadagno per i risparmi delle famiglie italiane: la media nazionale del tasso d’interesse praticato dalle banche alla clientela per un conto corrente fino a 50.000 euro – a fine 2023 – è dello 0,21%, ma nelle 20 regioni del Paese vi sono livelli assai diversi.