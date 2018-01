Sole e temporali, Italia spaccata in due

Roma, 10 gen. (AdnKronos) – Il tempo migliora decisamente al Nord ma sta peggiorando al Sud e inizia a farlo anche su Liguria e Sardegna. Infatti mentre una bassa pressione ionica si sta allontanando verso la Grecia, un altro centro depressionario sta per fare il suo ingresso sul mar Ligure. ILMeteo.it avvisa che nella giornata di oggi, piogge e temporali interesseranno gran parte delle regioni meridionali, nel frattempo nubi e qualche pioggia inizieranno ad interessare Liguria, alta Toscana e Sardegna occidentale.

Domani piogge e locali temporali bagneranno Toscana, Lazio, Sardegna, Sicilia, coste campane. Successivamente le piogge andranno ad interessare ancora il Sud con maltempo in Calabria. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it ci comunica che al Nord il tempo sarà più asciutto e tornerà il sole sui settori alpini e prealpini, e nel weekend anche in pianura. Il fine settimana sarà piuttosto asciutto e spesso soleggiato su gran parte delle regioni, anche se soffieranno venti più freschi orientali che faranno calare le temperature soprattutto di notte, mentre di giorno, grazie al maggior soleggiamento, non subiranno sostanziali variazioni.