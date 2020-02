Sole365, al via a Napoli la spesa online

Da qualche giorno i clienti del comune di Napoli si Sole365, insegna regionale di Selex Gruppo Commerciale, hanno l’opportunità di fare la loro spesa online. Due le modalità di ritiro: nel punto vendita napoletano di via Argine 380, oppure la consegna a domicilio nella fascia oraria più congeniale, sette giorni su sette. “In questi mesi abbiamo lavorato sulla digitalizzazione dei processi e l’implementazione dei servizi con l’obiettivo di soddisfare una provincia importante ed esigente come è Napoli – afferma il direttore commerciale Antonio Apuzzo –. Oggi lanciamo un servizio puntuale capace di facilitare la quotidianità proponendo la comodità di una consegna disponibile tutti i giorni della settimana, domenica compresa”. Lo sbarco nell’e-commerce di Sole365 con i servizi ‘clicca e ritira’ e ’home delivery’ avviene attraverso la piattaforma del Gruppo Selex CosìComodo.it che raccoglie alcune tra le più importanti insegne di supermercati in Italia.