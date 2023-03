Solidarietà a Cora Boccia da Lettera22: Attacchi sessisti e gogna mediatica

“Solidarietà a Cora Boccia, socia e collega, vittima di ripetuti attacchi sessisti strumentali e a una continua gogna mediatica, per giunta nel silenzio assordante di chi dovrebbe tutelare e difenderla: Fnsi, UsigRai e Cpo varie”. Così Lettera22 in una nota in cui ricorda che “Cora Boccia è, infatti, in Rai dal 2001, assunta nel 2007 dopo 6 anni di precariato. Vicecaporedattore dopo aver seguito tutti i gradini di linea senza mai doppi salti e da più di 8 anni non riceve promozioni o avanzamenti di stipendio. Risultano perciò inaccettabili e sessiste le allusioni e ogni riferimento al marito della collega, come se la carriera di una donna sia sempre ‘merito’ di un uomo. Cosi come ogni altra ricostruzione offensiva e strumentale, rilanciata su siti e testate nel silenzio del sindacato. Da parte di Lettera22 la massima solidarietà e vicinanza alla collega e nostra socia”, conclude la nota.