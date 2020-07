Solidarietà, a Liveri cioccolatini in regalo a tutti i cittadini del Comune

Cioccolatini ripieni per tutti, per tutte le famiglie liveresi. Come per le uova di Pasqua e le Colombe distribuite durante il lock down, a consegnarli, già nella giornata di domani, sarà l’amministrazione comunale di Liveri guidata da Raffaele Coppola.

“Un segno di attenzione – afferma il primo cittadino – che va solidalmente al di là del sostegno materiale che abbiamo garantito e continuiamo a garantire a chi davvero ne ha bisogno”. “Un gesto ‘dolce’, simbolico, come a voler allontanare l’amaro di questo periodo particolarmente difficile per tutti”.

“Questa iniziativa, per la quale ringrazio tra gli altri anche il gruppo Nino & Friends, vera e propria eccellenza del settore dolciario – spiega Coppola – è stata resa possibile grazie al Comune di Tufino guidato dall’amico Carlo Ferone e principale destinatario di questi prodotti dolciari, col quale abbiamo in campo da sempre, su tutti i fronti, uno stretto rapporto di collaborazione particolarmente proficuo per le nostre comunità”.