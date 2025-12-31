Solidarietà, a Napoli una raccolta fondi di Piloda Group per l’Unicef

Una serata all’insegna della solidarietà, dell’arte e della partecipazione ha trasformato la storica Galleria Borbonica di Napoli in un luogo simbolo di generosità e responsabilità sociale. L’evento, promosso da Piloda Group, network di aziende attivo da oltre un secolo nei settori dell’edilizia, della cantieristica e della nautica, ha ribadito con forza la vocazione del Gruppo a coniugare attività imprenditoriale e impegno sociale, sostenendo progetti internazionali e iniziative a favore delle comunità più fragili.

La serata benefica, svoltasi il 18 dicembre scorso, non sarebbe stata possibile senza la generosa partecipazione del network di partner e fornitori di Piloda Group. La manifestazione ha permesso di raccogliere e destinare 40.000 euro all’Unicef Italia, a sostegno dei programmi dell’Unicef in Costa d’Avorio per la costruzione di scuole e banchi scolastici realizzati in plastica riciclata.

Tra i momenti più significativi, il Concerto al buio del maestro Ashram ha regalato ai partecipanti un’intensa esperienza sensoriale, capace di unire musica e inclusione. A seguire, un coinvolgente concerto gospel, la cena solidale e l’intervento a sorpresa di un ospite internazionale, Babbo Natale. Un’iniziativa corale che ha visto la partecipazione attiva di ospiti e partner di Piloda Group, a conferma del valore della collaborazione e della responsabilità condivisa.

“Per noi di Piloda Group, la responsabilità sociale è parte integrante del nostro modo di fare impresa”, dichiara Emanuele Di Palo, Ceo della divisione Building e co-founder di Piloda Group con i fratelli Donato, Walter ed Ignazio. “Non si tratta di sostenere singoli progetti, ma di costruire legami concreti con i territori e contribuire quotidianamente al benessere delle persone, attraverso iniziative culturali, educative e di inclusione”.

Un impegno che si traduce anche in un’attenzione costante al contesto locale: tra le realtà sostenute dal Gruppo figura la cooperativa sociale “Oltre l’Orizzonte” di Brindisi, punto di riferimento per adulti con gravi disabilità psicofisiche.

“Ringrazio Piloda Group per la donazione effettuata all’Unicef Italia. Questi fondi ci consentiranno di supportare i nostri programmi in Costa d’Avorio, in particolare per la costruzione di scuole e banchi in plastica. Nel 2019 l’Unicef , in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, ha lanciato un programma innovativo per trasformare i rifiuti di plastica in mattoni per costruire aule durevoli, ridurre l’inquinamento da plastica e garantire un accesso equo a un’istruzione di qualità. Dal 2019 al 2024 sono state riciclate oltre 3.200 tonnellate di plastica, che hanno permesso di costruire oltre 500 aule che offrono ambienti di apprendimento per 20.000 bambini e abbiamo consegnato 1.000 banchi riciclati. L’obiettivo dei prossimi mesi è la costruzione di 3.000 banchi. Grazie a questo contributo potremo garantire a tanti bambini e bambine aule e banchi scolastici per apprendere in sicurezza in ambienti sicuri”, dichiara Nicola Graziano, presidente dell’Unicef Italia.

L’iniziativa benefica si inserisce in modo naturale e coerente nel percorso che Piloda Group porta avanti da anni nell’ambito dei progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana, in particolare attraverso i Programmi Urbani Integrati (PUI). Interventi come la Città del Ragazzo di Messina, Santa Maria della Pietà a Roma, l’ex Ravone di Bologna, Sampierdarena ed il progetto Re-Start Scampia testimoniano un impegno che va oltre la trasformazione fisica dei luoghi, mettendo al centro le persone, l’inclusione sociale e la restituzione di valore alle comunità. In questa stessa visione si colloca anche l’attività di supporto e collaborazione con la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera, fondamentale nelle operazioni di Search and Rescue, cruciali per la tutela della vita umana in mare.