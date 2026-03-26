Solidarietà al Santobono: La Gioia, una serata per unirsi e donare speranza

C’è una gioia che va oltre il divertimento. È quella che nasce quando ci si unisce per una causa più grande, quando la musica, l’energia e la condivisione diventano strumenti per regalare speranza.

Venerdì 3 aprile, la discoteca Forma, in collaborazione con Autoscala, accende questa energia collettiva con “La Gioia”, una serata di beneficenza a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon. Un evento che non è solo intrattenimento, ma un vero abbraccio alla città e ai suoi bambini più fragili.

L’obiettivo è chiaro: raccogliere fondi per sostenere progetti concreti che migliorino la qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, contribuendo alla campagna “Ogni bambino ha il diritto di diventare adulto. Aiutaci a donare il futuro ai nostri pazienti”.

“La Gioia” diventa così un invito a esserci, a partecipare, a trasformare una serata in qualcosa di più: un momento in cui stare insieme significa anche dare forza, portare luce, creare un’onda positiva che arriva fino alle corsie dell’ospedale.

«Organizzare serate come questa non è solo un’occasione per divertirsi, ma un modo concreto per stare vicino ai bambini e alle loro famiglie», ha dichiarato Peppe Ferrara, patron del JOIA. «Ogni sorriso che riusciremo a regalare, ogni attimo di leggerezza, è un piccolo passo verso qualcosa di più grande: far sentire ai piccoli pazienti che non sono soli, che c’è un’intera comunità pronta a sostenerli».

Un messaggio condiviso anche dalla direttrice della Fondazione, Flavia Matrisciano: «Donazioni come queste sono molto più di un aiuto economico: sono gesti di cuore, segnali forti di presenza. Sapere che il territorio si unisce per i nostri bambini significa accendere speranza e costruire, insieme, un futuro migliore».

La consegna dell’assegno avverrà nei giorni successivi all’evento, ma il valore più grande resterà quello vissuto durante la serata: la forza dello stare insieme, la bellezza del condividere, la consapevolezza che anche una notte può trasformarsi in un gesto d’amore.

Dal 2010, la Fondazione affianca l’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon in un percorso fatto di cura, innovazione e umanità. E iniziative come “La Gioia” dimostrano che, quando una comunità si unisce, può davvero fare la differenza.