Solidarietà all’Italia dall’Ambasciata rumena

In piena emergenza Coronavirus, l’ambasciata di Romania, che è nel cuore dei Parioli (via Nicolò Tartaglia), ha voluto dedicare sui social un messaggio di affetto nei confronti degli italiani. “Vogliamo esprimere la nostra vicinanza all’Italia e all’intero popolo italiano. Siamo convinti che l’Italia ha la capacità di riprendersi e di superare questa sfida”, ha sottolineato nel video l’ambasciatore di Romania in Italia George Bologan. “Le generazioni che ci hanno preceduto hanno avuto, forse, sfide anche più grandi di questa, come per esempio la guerra, ma hanno guardato sempre avanti con speranza – ha ricordato Bologan – È un momento difficile, però sarà superato, ed è importante quello che faremo dopo. Vi voglio assicurare che la Romania sarà accanto all’Italia, adesso, con un forte messaggio di solidarietà, e sarà accanto all’Italia anche dopo. Voglio oggi ringraziare tutti i miei connazionali che sono medici, infermieri e lavorano negli ospedali italiani con dignità, determinazione”. Poi l’avviso: “Mi associo all’invito delle autorità italiane di invitare tutti, anche i miei connazionali, le famiglie miste, a restare a casa se non ci sono motivi importanti per muoversi; restare a casa non significa limitare la nostra libertà, ma, come hanno detto anche altri, possiamo rivestire questo atteggiamento in un’altra luce restare a casa con i nostri bambini, riscoprire quel senso di umanità della famiglia che forse abbiamo perso in una società troppo mirata al consumo e all’edonismo”.