Solidarietà, Caporaso addolcisce la Pasqua della Mensa del Carmine: Mezzo Uovo Nocciolato per gli 80 ospiti

Caporaso, gruppo leader di mercato nella produzione di nocciole con sede a Casamarciano (Napoli), riceve il riconoscimento di azienda di eccellenza da parte di Confesercenti Campania, l’associazione di categoria guidata da Vincenzo Schiavo. E rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la solidarietà rendendo più dolce la Pasqua di circa 80 ospiti della Mensa del Carmine di piazza Mercato, guidata da padre Francesco Sorrentino, omaggiandoli con il proprio prodotto di punta, il Mezzo uovo nocciolato ripieno nato 5 anni fa e che ormai spopola in tutta Italia grazie all’artigianalità e alla qualità delle materie prime, al packaging fresco e perfettamente indicato per un cadeau.

“Il valore del Mezzo uovo – spiega Severino Caporaso, alla guida dell’azienda insieme con il fratello Felice – sta proprio nell’idea base del progetto che tanto lo accomuna agli ideali della Mensa del Carmine, vale a dire la condivisione. Il Mezzo uovo è stato infatti pensato per essere aperto a tavola in famiglia e mangiato tutti insieme, condividendo così lo spirito della convivialità con gusto e allegria”.

Gli ottimi risultati aziendali di Caporaso group saranno festeggiati nel corso del tradizionale evento annuale aziendale, la “Mezzo uovo night”, in programma quest’anno domenica 22 marzo (ore 18) a Villa Minieri a Nola. Parteciperanno cariche istituzionali del territorio campano, volti noti del mondo della gelateria e pasticceria e un panel artistico che renderà la serata piacevole e interessante. A condurre la serata sarà la giornalista Jolanda De Rienzo.

Caporaso Group rappresenta l’ultimo tassello di una evoluzione arrivata alla terza generazione. L’azienda nasce da un marchio storico del 1960, fondato da Severino Caporaso “senior”, cresciuto negli anni e diventato leader di mercato nei settori nocciole, creme spalmabili, frutta secca, prodotti derivati, ricoperti al cioccolato, esotici e semi, sempre con l’obiettivo di garantire un livello qualitativo di eccellenza attraverso il riutilizzo delle materie prime a costi contenuti.

Tutti i processi produttivi avvengono internamente all’azienda, che attua così una filiera praticamente completa. L’azienda nasce a Casamarciano in una terra fertile di nocciole, confinante con Avella (terra della nocciola avellana mortarella di cui Caporaso è grande trasformatrice) e cresce negli anni ’60 e 70′ grazie alle grandi disponibilità di materia prima, trasformata ed inviata al Nord Italia e in Europa.

I nipoti del fondatore Severino, e cioè Felice e Severino jr. nel 2014 aprono una nuova pagina della storia imprenditoriale di famiglia e danno vita a Caporaso Group, che vede nel marchio storico l’inizio di un business diverso, simile in parte a quello iniziale ma che fa appunto del “salto” generazionale il punto di maggior forza con un approccio diverso al mercato.

Caporaso era stato fino quel momento un marchio molto conosciuto soprattutto dagli addetti ai lavori, avendo quasi sempre lavorato in conto terzi o per grandi brand. Ecco perché, grazie alle numerose esperienze di lavoro in multinazionali, Felice e Severino creano nel 2014 una brand identity con uno storytelling ben preciso, spostando il focus del vantaggio competitivo del settore da chi intermedia sul mercato ai diretti produttori come loro, eliminando qualsiasi “ponte” e andando diretti al fruitore finale.

Negli ultimi dodici anni sono stati compiuti passi importanti: è stato registrato il marchio del gruppo, allargato il portafoglio (che al momento conta più di 150 referenze, poco più della metà delle quali di diretta produzione); inserita nel comparto gelateria e pasticceria una creazione di creme premium, allargati gli orizzonti internazionali con business trips in Cina (2015) e la partecipazione alle principali fiere di settore quali Sigep, Cibus, Tuttofood, ISM Cologne e Dubai.

Una delle vision di Caporaso è eliminare i prodotti “da prezzo” per fornire prodotti di alta qualità come il mezzouovo farcito, nato durante il periodo Covid per dare linfa a un business che sul B2B era pressoché fermo e per fornire un prodotto artigianale e di qualità in una versione fresca e innovativa.

Ecco che nasce quindi l’originale “uovo a metà” nocciolato, ripieno di dragees di ogni specie dalle nocciole alle mandorle, dagli arachidi ai cereali o ai chicchi di caffe, che in tante varietà ha dato spinta alla creazione di gusti limited (Caramello salato, pistacchio) Healthy (guscio fondente senza zuccheri aggiunti farcito con frutta secca al naturale, proteica) ed infine alla versione pocket, più piccola ma con lo stesso identico gusto, adatto anche a chi non vuole un prodotto di 800gr per evitare sprechi.