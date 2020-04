Solidarietà dall’Austria attraverso il Consolato di Milano

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri è lieta di condividere un’altra concreta testimonianza di solidarietà nei confronti del Paese e dei suoi cittadini. Un carico di 30.000 guanti in lattice è arrivato oggi a San Marino. La donazione dei presidi è opera dell’azienda austriaca con sede in Malesia Sempermed, con il tramite del Console Onorario d’Austria a San Marino, Isabella Gumpert, la cui iniziativa ne ha permesso l’arrivo in Repubblica in brevissimo tempo. La donazione è inserita in una più ampia iniziativa di solidarietà internazionale nei confronti dell’Italia, in cui San Marino è stata opportunamente inserita grazie all’intervento del Console Gumpert che, in stretta collaborazione con il Dipartimento Affari Esteri, ne ha seguito passo a passo le varie fasi. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri desidera ringraziare, anche pubblicamente, il Console Isabella Gumpert, l’Ambasciatore d’Austria presso la Repubblica di San Marino Franziska Honsowitz-Friessnigg, l’Ambasciatore d’Italia a San Marino Guido Cerboni, così come l’Ambasciatore d’Austria in Italia e l’Ambasciatore d’Austria in Malesia, per la generosità e la solidarietà dimostrate alla Repubblica di San Marino in questo momento di emergenza sanitaria. La Segreteria di Stato desidera altresì cogliere questa occasione per raggiungere i diversi Rappresentanti diplomatici e Consolari i quali, con lo spirito di servizio e abnegazione che li contraddistingue, si rendono portavoce delle necessità e delle attuali emergenze del Paese legate alla pandemia.