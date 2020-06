La Sindaca di Torino Chiara Appendino desidera ringraziare le moltissime città amiche e gemellate che in questo momento di crisi dovuta al COVID-19 hanno espresso la loro solidarietà e il loro sostegno alla Città di Torino. Un ringraziamento particolare va alle Città di Shenzhen, Guangzhou, Wenzhou, L’Avana, Colonia, all’Ambasciata della Polonia in Italia e in particolre a Sua Eccellenza l’Ambasciatore Anna Maria Anders, al Consolato Onorario della Polonia a Torino e all’Ambasciata del Vietnam in Italia per le donazioni e il materiale inviato. Durante questi mesi di emergenza Torino ha inoltre portato avanti attività di scambio di buone prassi con le Città di Chambéry, Marsiglia, Nantes, Lione, Glasgow, San Pietroburgo e con le reti EUROCITIES, Milan Urban FoodPolicy Pact, Intercu ltural Cities, UGLC, Città Creative UNESCO del Design e Rete Mondiale UNESCO Città Educative confrontandosi sulle misure adottate a favore delle fasce più deboli della popolazione, sulla gestione dei rifiuti, sulle strategie messe in atto in ambito educativo e scolastico e per lo svolgimento delle normali attività destinate a garantire i servizi essenziali ai cittadini.