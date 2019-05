Solidarietà: Fatebenefratelli, Galà per i 40 anni dell’Afmal

Grande attesa per il Summer Gala per celebrare i 40 anni dell’Afmal (Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani), che si terrà mercoledì 5 giugno a partire dalle 20,30 nella splendida struttura di via Manzoni 199, di proprietà dell’Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli. “L’Afmal – spiega la dottoressa Maria Teresa Iannuzzo, direttore sanitario dell’Ospedale e presidente di Afmal sez. Napoli – è un’associazione senza scopo di lucro, impegnata in un percorso di salvaguardia della vita umana attraverso la prestazione e lo sviluppo dell’assistenza sanitaria in Italia e nei paesi emergenti. Tanti sono i progetti e le attività che ci tengono costruttivamente attivi in questa direzione, dal riparo ai senzatetto nelle nostre case di accoglienza, all’istruzione scolastica ai bambini affetti da gravi disabilità, alla formazione di medici ed educatori specializzati, alle missioni nei paesi lontani in via di sviluppo per soccorrere e curare bimbi ed adulti che versano in condizioni di estrema povertà”. L’evento, coordinato dalla giornalista Maridì Vicedomini, sarà articolato tra un prelibato dinner buffet by Villa Domi catering, performance di musica e di spettacolo ed uno spazio dedicato all’Haute Couture, con, in passerella, una capsule della preziosa collezione “Sunrise”, by Eles Couture. Attesi centinaia di selezionati invitati, autorità istituzionali laiche e religiose, esponenti del mondo dello show-biz .