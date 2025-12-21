Solidarietà, i Periti Industriali di Napoli al fianco della Basilica del Carmine per assistere le persone bisognose

L’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli ha scelto quest’anno di destinare un contributo alle attività di sostegno e assistenza rivolte alle persone in condizione di bisogno seguite dalla Basilica Santuario del Carmine Maggiore di Napoli.

Il contributo economico è stato consegnato dal presidente dell’Ordine, Maurizio Sansone, e dal tesoriere, Corrado Delizia, nella Basilica del Carmine Maggiore guidata dal rettore Padre Luciano Di Cerbo, al termine della messa pomeridiana celebrata da don Eustacchio. Le risorse saranno impiegate per le diverse iniziative di aiuto e prossimità che la Basilica promuove quotidianamente a favore di persone indigenti e famiglie in difficoltà.

“Crediamo che il Natale sia prima di tutto un tempo di condivisione autentica e di speranza comune – ha dichiarato il presidente Sansone –. Questo gesto, semplice e discreto, nasce dal desiderio di essere una comunità professionale attenta e responsabile, capace di riconoscere e accompagnare i bisogni presenti nel territorio”.

Un’iniziativa ispirata a un senso di responsabilità sociale vissuto con riservatezza, nel rispetto delle persone e delle realtà che operano ogni giorno accanto ai più fragili.