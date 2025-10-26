Solidarietà, il Rotary Club Afragola-Frattamaggiore “Porte di Napoli” in campo per un mondo senza polio

Una serata di solidarietà, partecipazione e autentico spirito rotariano: questo è stato il successo della “Pizzachef Masterclass End Polio”, l’iniziativa promossa dal Rotary Club Afragola-Frattamaggiore “Porte di Napoli” per sostenere la campagna mondiale #EndPolioNow, simbolo dell’impegno del Rotary International per l’eradicazione della poliomielite.

Non un semplice evento gastronomico, ma un vero momento di condivisione e impegno civile, capace di unire passione, talento e solidarietà.

Protagonista della serata il Maestro Pizzaiolo Vincenzo Capuano, che ha tenuto una masterclass esclusiva per 100 partecipanti, regalando non solo la sua straordinaria competenza, ma anche la passione e il cuore che contraddistinguono la sua arte. La sua partecipazione, offerta a titolo gratuito, è stata un gesto di autentico service, perfettamente in linea con i valori rotariani di altruismo e solidarietà.

A impreziosire l’evento, la presenza dell’artista Ciro Giustiniani, che con la sua comicità genuina ha donato momenti di leggerezza e sorriso. Anche lui ha scelto di aderire gratuitamente all’iniziativa, contribuendo con generosità alla riuscita di una serata davvero indimenticabile.

“Quando si crede davvero e si lavora con il cuore, i sogni si realizzano. Questa serata è stata la prova che la nostra missione è più viva che mai”, ha dichiarato Pierluigi Di Micco, Presidente del Rotary Club Afragola-Frattamaggiore “Porte di Napoli”.

Alla manifestazione ha preso parte anche il Governatore del Distretto Rotariano della Campania, Angelo Di Rienzo, testimoniando la vicinanza e il sostegno del Distretto all’iniziativa.

L’evento ha confermato, ancora una volta, come l’unione e la collaborazione possano generare un impatto concreto nella vita delle persone.

Insieme si può fare la differenza. Insieme, lottiamo per un mondo senza polio. Uniti per fare del bene, con tutto il cuore.