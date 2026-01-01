Solidarietà, in Campania una Fondazione per il decennale della morte di Mario Cuomo

Un’associazione in onore del decennale della morte di Mario Cuomo, ex governatore dello stato di New York e padre di Andrew – anche lui ex governatore dello stato di New York -, oltre che fondatore con la moglie Matilda della Fondazione Mentoring Usa, poi replicata in Italia, per recuperare migliaia di ragazzi a rischio con politiche di inclusione e solidarietà sociale. Lo rende noto Sergio Cuomo, uno dei fondatori dell’associazione di volontariato Mentoring Usa-Italia, onlus nata nel 1988. “Il 1° gennaio ricorre l’anniversario della scomparsa di Mario Cuomo, storico Governatore dello Stato di New York, noto per il suo impegno per la giustizia sociale, l’inclusione e la dignità umana. Insieme alla moglie Matilda, Mario Cuomo ha fondato Mentoring USA, replicata in Italia come Mentoring USA Italia – Onlus, che ho avuto l’onore di presiedere a livello nazionale, recuperando oltre diecimila ragazzi a rischio grazie al lavoro di volontari, istituzioni e professionisti. Come cugino di Mario, ho avuto modo di conoscere da vicino la sua umanità e la sua dedizione al bene comune. Recentemente, insieme a Matilda Cuomo, abbiamo condiviso l’idea di creare l’Associazione/Fondazione Mario Cuomo per portare avanti iniziative culturali e sociali”, dice Cuomo, ricordando che la sua eredità politica è stata raccolta dal figlio Andrew Cuomo, che ha ricoperto incarichi di rilievo negli Stati Uniti ed è stato sposato con Kerry Kennedy, con la quale ha tre figlie. La sede dell’associazione dovrebbe essere a Napolo, oppure a Salerno. “Ricordare Mario Cuomo significa celebrare il suo impegno e il suo esempio, che continua a vivere nei giovani sostenuti dal Mentoring e in chi crede che la politica possa essere strumento di giustizia, cultura e speranza. Auspico che si possano dedicare una piazza, una strada o un monumento al Governatore Mario Cuomo, in memoria della sua straordinaria vita”, conclude Sergio Cuomo.