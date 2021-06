Solidarietà nei confronti dei disabili, tra i premiati a Napoli anche il cardinale Sepe

Un premio al merito civico per “la solidarietà e l’inclusione nei confronti delle persone con disabilità”. Sono i riconoscimenti consegnati, questa mattina, nell’aula del Consiglio regionale della Campania, dal garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Paolo Colombo. Alla cerimonia, al quale ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, sono stati assegnati diversi premi: al Cardinale Crescenzio Sepe, già arcivescovo metropolita di Napoli; all’Ordine dei Medici e all’Ordine delle professioni infermieristiche; all’Istituto Comprensivo Statale “Regina Margherita – Leonardo da Vinci” di Avellino; all’Azienda Sagres s.r.l. di Santa Maria Capua Vetere (Caserta); al Comune di Monteverde (Avellino), definito “il borgo più accessibile d’Italia grazie alla progettazione e creazione di un percorso tattile-plantare riservato a persone ipovedenti”. Per Gennaro Oliviero, la regione Campania “ha voluto la figura del garante proprio per questo, per iniziare un percorso non soltanto di vicinanza ma di assistenza, per quanto possibile, nelle iniziative che si fanno a favore delle persone con disabilità”. Il premio, voluto da Paolo Colombo è “estremamente importante perché dà la possibilità di far comprendere che la disabilità non è un problema a parte, ma è una parte del mondo. In una realtà dove vivono meglio le persone disabili, vivono meglio anche tutte le altre” evidenzia il garante delle persone con disabilità della regione Campania. Tra i premiati anche il cardinale Crescenzio Sepe, per il quale il premio, e più in generale l’istituzione di un garante regionale, significa “che certe sensibilità, a dimensione umana, sono sensibilità che ormai fanno parte del vivere civile della nostra comunità e della nostra società”.