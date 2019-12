Solidarietà, sfilata di Maggiolini nel cortile del Monaldi per donare un sorriso ai piccoli pazienti

Anche quest’anno, l’Associazione Maggiolini Partenopei presieduta da Claudio Iannotta, organizza per il Natale un evento sociale con una sfilata degli storici maggiolini Volkswagen nel cortile antistante l’Ospedale Monaldi prevista per domani, venerdì 20 dicembre 2019. L’Evento, ha lo scopo di regalare un sorriso ai bambini ospiti del reparto di chirurgia cardiovascolare e dei trapianti. Una iniziativa che testimonia quanto l’impegno per il sociale sia tra le mission dell’Associazione.

“Augurare buon Natale a modo nostro, regalando un attimo di spensieratezza ai piccoli ospiti e alle loro famiglie anche grazie ai doni messi a disposizione dei soci è la finalità di questa nostra iniziativa resa possibile grazie ad un grande lavoro di squadra”, sottolinea Claudio Iannotta.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione di animazione Kikka e Ciccia e con l’Associazione Supereroi in Corsia.