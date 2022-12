Solidarietà, successo al Rosolino Club di Napoli per la serata di beneficenza della Lilt

Mille sfumature di rosso. Con questo tema, che lega a doppio filo i colori del Natale e della solidarietà, torna di scena a Napoli, dopo oltre due anni di assenza dovuta alle restrizioni imposte dalla pandemia, il tradizionale evento di beneficenza della sezione partenopea della Lega Italiana per la Lotta contro Tumori guidata dal professor Adolfo Gallipoli D’Errico.

Oltre 250 gli intervenuti di ieri nella ormai tradizionale ed elegante location del Rosolino Club di via Nazario Sauro, generosamente messo a disposizione dall’omonima famiglia, per ritrovarsi nel segno dell’impegno benefico nella lotta ai tumori, per contribuire alle attività degli ambulatori clinico-oncologici della LILT di Napoli e delle sue delegazioni provinciali.

Particolarmente apprezzata l’organizzazione messa a punto dal Comitato Promotore della LILT napoletana composto dalla coordinatrice Daniela Farone e da Immacolata Longobardi, Loredana Giliberti, Marina Mastro, Eugenia Scarnecchia e Mino Cucciniello.

Squisito il menù tipicamente mediterraneo e coinvolgente la performance musicale di Maurizio Filisdeo che ha trascinato in pista l’intero parterre fino a notte fonda, ma anche grande emozione, poi, con “I te vurria vasa’”, interpretata da Anna Capasso.

“E’ stato un ritrovarsi particolarmente emozionate – ha sottolineato il professor Gallipoli D’Errico -, era ora dopo due anni di stop”. “Mai come in questo momento – ha aggiunto – queste serate rivestono un ruolo anche culturale particolarmente importante se si considera come la pandemia abbia comportato una fortissima riduzione dei controlli di prevenzione oncologica, del 20 per cento circa nel 2021 ed addirittura di oltre il 30 per cento nel 2022. La grande e generosa partecipazione di ieri fa davvero ben sperare”.

Tantissimi gli amici dell’associazione di volontariato oncologico intervenuti ed accolti dai componenti del Consiglio Direttivo composto, oltre che dal presidente Gallipoli D’Errico, da Serena Amabile, Lucio D’Alessandro, Ludovico Docimo, Annalisa Fiore, Angelo Mastro, Luigi Mastrominico, Pierluigi Petrone, Gisella Pischedda, Ada Puca e Fernanda Speranza.

Visti ed immortalati, tra gli altri, dai flash di Pippo by Capri, Maurizio Maddaloni, il professor Pino Noschese con Daniela, Michele Apuzzo patron del Sole 365, con Lilianal’argentiere Roberto De Laurentiis, Fulvio Martusciello con Valentina, Ugo Cilento con Roberta, Massimo Vernetti con signora, Massimo Petrone con Barbara, il notaio Roberto Altiero, Lilly Albano e i giornalisti Anna Paola Merone, Cristina Cennamo, Vanni Fondi, Roberto Aiello, storico portavoce della LiLt Napoli, il professor Giuliano Giardino con Giuliana, Mimmo e Rosita Tuccillo, Carlo e Cristina Sersale.