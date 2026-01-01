Solidarietà, torna il “Giocattolo Sospeso” per i bimbi in difficolta’

Torna anche nel 2026 Il Giocattolo Sospeso, la serata solidale promossa dalla Fondazione Super Sud ETS in collaborazione con Banco Alimentare Campania, in programma sabato 3 gennaio alle ore 20.30 presso la sede del Banco Mercato S. Severino, in Piazza Don Luigi Giussani 1, in località Sibelluccia (in provincia di Salerno). Un appuntamento che unisce comunità, solidarietà e impegno sociale, con l’obiettivo di trasformare un gesto semplice in un messaggio concreto di vicinanza ai piu’ piccoli.

L’iniziativa nasce infatti per raccogliere fondi destinati all’acquisto di giocattoli per i bambini piu’ fragili, in particolare per i piccoli pazienti ricoverati negli ospedali e per quelli ospitati nelle strutture sostenute dalla Fondazione. Un gesto carico di significato, capace di tradursi in speranza, sorrisi e conforto per chi vive momenti di difficolta’. Grazie al sostegno di LEGO, main sponsor dell’evento, i contributi raccolti daranno vita a un suggestivo albero di Natale composto interamente da giocattoli LEGO, simbolo tangibile della generosità collettiva. I giochi saranno poi distribuiti ai bambini da simpatici supereroi, rendendo il momento della donazione un’esperienza di gioia e magia. L’evento e’ realizzato in collaborazione con Banco Alimentare Campania e con il main sponsor Movida in Tour, con il supporto di numerose realta’ associative e culturali del territorio, tra cui Athena Arte Baronissi, AVO – Associazione Volontari Ospedalieri, Adorea, Crescere Insieme Oltre il Teatro, AIL Salerno, Salerno Musica Tutela e UNI in Strada. Una rete solidale ampia e partecipata, che testimonia l’impegno condiviso a favore delle fasce più fragili. Nel corso della serata ci sarà spazio anche per la cultura e l’arte: l’artista Hanen Mekrassi esporrà alcune delle proprie opere, contribuendo a rendere l’evento un momento di incontro tra solidarietà, bellezza e responsabilità sociale.