Solo Affitti Brevi diventa autonoma e rinnova il marchio. Massimo Magni: L’extralberghiero business del futuro

Solo Affitti spa celebra oggi un nuovo importante traguardo: l’azienda spin off Solo Affitti Brevi, lanciata nel 2017 per cavalcare l’onda della locazione turistica a breve termine, ha raggiunto una solidità finanziaria che le consente di essere autonoma e per questo è diventata ufficialmente un’azienda indipendente dalla casa madre, spostando il suo quartier generale da Cesena a Lecco. “Un progetto che è in grado di funzionare in autonomia e che oggi prende forma” commenta la presidente di Solo Affitti spa Silvia Spronelli.

Solo Affitti Brevi, azienda che si dedica al settore dell’intermediazione breve, avrà quindi una propria autonomia funzionale e societaria. Il percorso di autonomia era partito già da tempo, ma gli effetti della pandemia sugli affitti turistici e di breve termine ne hanno rallentato la corsa. L’operazione, come da cronoprogramma, viene annunciata oggi in occasione della rivelazione del nuovo brand “Affitti brevi Italia” che è stato studiato per affrontare con rinnovate ambizioni il mercato del vacation rental sotto la guida del co-fondatore Massimo Magni, che porta Sab Lecco srl ad essere socio unico e azionista di riferimento della società.

“Dopo l’incertezza a causa della pandemia, il settore degli affitti brevi ha dato segnali di energica ripresa e avrà un forte rilancio nei prossimi mesi – commenta Massimo Magni, amministratore unico di Solo Affitti Brevi -. I dati Istat del 2021 confermano che l’extralberghiero viene sempre più scelto dai turisti e pensiamo che questo trend ci consentirà di consolidare la crescita con un vero e proprio cambio di pelle che in questi mesi abbiamo costruito lavorando molto attentamente sulle esigenze di proprietari e clienti. Per questo presto evolveremo ancora, sia con il nuovo nome ‘Affitti Brevi Italia’, che riflette le nostre ambizioni, sia con un nuovo posizionamento, per poter ottimizzare la nostra presenza territoriale, guardando a nuovi mercati e nuove sfide”.

“L’operazione – secondo Silvia Spronelli – contribuirà a quel processo di razionalizzazione del settore, che ci permette come Solo Affitti spa. di concentrarci unicamente sul nostro core business delle locazioni di medio e lungo periodo, come azienda che si occupa della gestione e tutela della rendita del patrimonio immobiliare. Lasciando crescere in autonomia le diverse linee che nel tempo si sono create e che hanno dimostrato, dati alla mano, di avere i numeri per acquisire in maniera indipendente la propria porzione di mercato”.

Con l’ufficializzazione del marchio Affitti brevi Italia parte il rebranding di tutta la comunicazione aziendale, dalle insegne delle filiali sul territorio al nuovo sito affittibreviitalia.it che coesisterà con soloaffittibrevi.it fino a giugno 2022 per poi sostituirlo. Prevista anche una campagna di comunicazione che in primavera supporterà il rebranding con attività digital, social e out of home.