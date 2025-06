“Solo quattro secondi”, il giallo filosofico di Bruno Pezzella

di Fiorella Franchini

Il giallo degli ultimi anni appare come un genere in fermento, in bilico tra tradizione e innovazione. Bruno Pezzella, autore eclettico capace di spaziare tra saggi, memorie storiche e racconti noir, sceglie per questa nuovo romanzo, “Solo quattro secondi”, pubblicato da De Nigris Editori, una struttura narrativa insolita.

Il racconto, diviso in quattro parti, ruota intorno a tre personaggi principali: Glasco, Terence e Ada. Glasco è un sensitivo e un assassino professionista, capace di far sembrare gli omicidi come incidenti. Terence Smith è, forse il suo antagonista, un personaggio enigmatico, disturbante, che lo trascina in una rete di inganni e rivelazioni. Ada, invece, si presenta come una donna misteriosa che, entrando nella vita del protagonista, aggiunge ulteriore complessità alla trama.

Ci troviamo di fronte a una narrazione corale, dove diversi protagonisti contribuiscono alla storia, offrendo una visione più ampia e sfumata degli eventi. L’esplorazione della psicologia dei personaggi, con le loro motivazioni e i loro conflitti interni, è una parte fondamentale del plot, permettendo al lettore di connettersi emotivamente con i protagonisti e di comprendere le sfide che affrontano.

Fin dalle prime pagine, Pezzella compie una scelta stilistica inconsueta e consapevole: il lettore viene immediatamente messo a conoscenza dell’identità dell’assassino. Questa decisione, che sovverte le convenzioni del genere giallo, sposta il focus dal “chi è stato?” al “cosa ha pensato?” mantenendo al contempo un alone di ambiguità attorno agli altri personaggi.

Il romanzo esplora dettagliatamente la doppia vita di Glasco, diviso tra il suo ruolo di rispettato sensitivo e quello di killer a pagamento. Questa dualità è centrale alla narrazione e mette in luce le contraddizioni interne del personaggio. La sua straordinaria capacità di prevedere eventi e manipolare il destino degli altri solleva interrogativi universali sul libero arbitrio e sul determinismo. Quanto il destino è predeterminato? Quanto è influenzabile dalle azioni individuali.

Il dibattito si divide tra diverse posizioni: “Il libero arbitrio richiede la capacità di fare una scelta. Il determinismo dice che non ci sono scelte, perché tutto deriva necessariamente da ciò che è venuto prima. Il tuo cervello è una macchina fatta di componenti neurali che, data la stessa posizione di partenza, arriverà allo stesso risultato, ogni volta. Quindi non può esserci libero arbitrio perché non c’è scelta.”

Le domande che affiorano non sono tanto sul desiderio di giustizia, quanto piuttosto su dilemmi filosofici ed esistenziali Glasco è davvero libero di scegliere o i traumi della sua infanzia lo condannano a un ciclo ininterrotto di atti criminali? La sua esistenza è un continuo bilanciamento tra il bene e il male, con azioni che spesso sfuggono a una chiara categorizzazione morale. La sua abilità e la capacità di distaccarsi emotivamente dalle proprie azioni lo rendono un antieroe affascinante, ma al tempo stesso inquietante. Il lettore, infatti, percepisce un brivido di paura di fronte alla banalità del male che Glasco incarna: un uomo apparentemente anonimo e mediocre che pratica una malvagità intrinseca e ordinaria, non derivante da mancanza di pensiero critico o cieca obbedienza. “Il male non è spettacolare ma umano, e dorme nel nostro letto e mangia al nostro tavolo!” ha scritto il poeta britannico W.H. Auden.

Bruno Pezzella mescola con maestria elementi thriller, psicologici, noir e introspettivi, creando un equilibrio perfetto tra suspense e riflessione. Questa combinazione offre al lettore un’esperienza di lettura coinvolgente e intellettualmente stimolante. La narrazione si muove spesso avanti e indietro nel tempo, rivelando dettagli chiave in modo strategico per mantenere alta la tensione. I segmenti narrativi, apparentemente disgiunti, si intrecciano con sapienza, costringendo il lettore a ricomporre il puzzle della trama

Sono coordinate di stile estremamente consapevoli, come sottolineato dall’autore stesso, quasi una sfida alle regole del mercato che impongono la “semplificazione” e la “consumabilità” di una scrittura seriale e “mercenaria”.

In una società contemporanea spesso percepita come priva di mistero, Pezzella riesce a catturare l’attenzione del lettore cercando l’ultimo arcano: i segreti dell’anima umana. In fondo, la crime story, nella sua essenza più profonda, funge da specchio per riflettere le nostre paure, speranze e ossessioni più recondite e non c’è timore più abissale del trovarsi di fronte alle ombre della coscienza.