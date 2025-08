Solo quel che stanno facendo Trump e Putin sarà annotato negli annali della storia

Oggi, come accade ormai da tempo, gli italiani inizieranno le vacanze per eccellenza, quelle di mezza estate. Di conseguenza sulle strade del Paese si verificheranno code eccezionali, a riproporre, come da programma il tradizionale “esodo”. Altrettanto avverrà nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Si confermerà ancora che il periodo, come succede da qualche anno, consenta di posizionare l’ interruttore che comanda il cervello nella modalità OFF, ma sarà già tanto se riuscirà a stabilizzarsi a metà della sua scala. Il Bel Paese continuerà a ricevere, almeno si spera, visitatori e si legga turisti – che, senza illudersi sull’ onda di vecchi ricordi datati al tempo del Boom, porteranno valuta da altri sistemi economici, quindi rinsangueranno almeno in parte le scarse finanze tricolori. Come è ricordato in una canzone francese di oltre mezzo secolo fa, “l’estate è come un gioco, é stupenda ma dura poco”.

Con l’inizio di settembre, se non prima, arriverà il temporale rituale che darà inizio al rush finale del bel tempo. Esso accompagnerà la popolazione fino alla conclusione dell’anno. Non per fare andare il boccone di traverso a molti dei cosiddetti vacanzieri, è comunque necessario scongelare alcuni degli argomenti messi al fresco, cioè da parte, solo perché “majora premunt”. Si hanno così poche notizie sulle condizioni di approvvigionamento centrale di carburanti fossili, al momento ancora utilizzati in quantità consistenti. Riguardo a essi ci sono diversi e importanti nodi da sciogliere, non certo in un contesto generale definibile favorevole. Anche l’avvio dei vari adempimenti che necessitano affinché il Piano Mattei decolli, essi stanno rullando a velocità ridotta e tanto non giova alla causa. Si arriva così all’essenza del problema della crisi economica globale. Breve messa a fuoco della situazione. Quando Trump si è insediato nel ruolo di presidente, ha dovuto prendere atto che non solo gli USA, ma anche l’Europa, erano nel pieno di una tempesta economica di potenza enorme. La FED e la BCE avevano difficoltà a combattere l’ inflazione e si destreggiavano cercando di portare a casa risultati anche solo parziali. Per non essere ripetitivi , probabilmente può essere sufficiente confermare che la situazione appena accennata é stata di fatto creata da un fenomeno che, seppure evidenziato nei luoghi dove ha preso il via da manifestazioni diverse, si é materializzato in maniera univoca: ridotta crescita della produzione globale, cioè a livello mondo, che, espresso diversamente, significa che la creazione di nuova ricchezza in un tempo stabilito è stata più che bassa. Non sarà importante come il mettere fine ai bagni di sangue durati già troppo, ma anche il problema accennato rivendica maggiore attenzione. Del resto, come si dice in campagna, quando per un’ emergenza bisogna attingere dal risparmio (mostro sacro intoccabile): ” dove si toglie e non si rimette al più presto, si corre il rischio di non trovare niente”. Provare per credere.