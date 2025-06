Soluzioni per il trasporto alimentare: quali sono i contenitori più usati in ambito professionale

Che si tratti di una piccola pasticceria che consegna torte in centro città o di un hub logistico che movimenta tonnellate di ortofrutta verso la GDO, il trasporto alimentare impone la scelta di imballi specialistici: ogni materiale ha il suo punto di forza, ogni formato risponde a un’esigenza precisa di igiene, temperatura o resistenza meccanica. Ma quali sono i contenitori per alimenti più usati in ambito professionale? Andiamo a scoprirlo.

Contenitori per alimenti più usati in ambito professionale: l’elemento portante della filiera del fresco

Nelle linee di picking la prima difesa contro urti e contaminazioni è rappresentata dalle cassette di plastica per alimenti. Realizzate in PP o HDPE conformi al Regolamento CE 1935/2004 e al 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione, queste cassette tollerano lavaggi a 70°C, non assorbono umidità e, grazie a pareti micro-forate, mantengono la ventilazione che frutta e verdura richiedono per arrivare croccanti al banco frigo.

Formati modulari 60×40 cm si impilano perfettamente su scaffali e pallet, riducendo i viaggi a vuoto e quindi i costi di carburante. La durata media di queste cassette di plastica per alimenti supera i dieci anni e a fine vita la plastica riciclabile al 100% rientra nel ciclo produttivo con un’impronta minima di impatto ambientale.

Contenitori per alimenti isotermici e termobox: il freddo che viaggia

Quando serve mantenere una catena del freddo rigida (pensiamo a pesce fresco, gelati o carni pregiate) entrano in gioco contenitori isotermici in EPP o poliuretano, spesso abbinati a piastre eutettiche. Leggeri, ma ad alta densità, garantiscono deviazioni di temperatura entro i ±2 °C in 12 ore, conformi alle linee guida ATP per il trasporto refrigerato.

Nei catering e nelle mense scolastiche spopolano i termobox in acciaio inox con isolamento in schiuma: resistono agli urti del quotidiano, si sanificano con vapore e mantengono zuppe o lasagne sopra i 65 °C fino al servizio, riducendo l’uso di fornelli di riscaldo improvvisati.

Vaschette, vasche e fusti per liquidi e semilavorati

Salse, oli, latticini liquidi e pastelle richiedono recipienti ermetici. Le vaschette in polipropilene, compatibili con microonde fino a 100°C, dominano nel settore del take-away perché uniscono peso piuma, coperchio a clip e costo contenuto. Per volumi maggiori, i fusti in HDPE food-grade da 30 a 220 litri offrono pareti spesse che resistono a urti e agenti chimici, mentre le cisternette IBC da 1.000 litri, con gabbia metallica e valvola di scarico, sono usate di norma per olio EVO, succhi e vino destinati agli impianti d’imbottigliamento.

Tutti questi contenitori devono superare i test di migrazione globali previsti dal Regolamento UE 10/2011, garanzia che nessun additivo indesiderato passi al prodotto.

Packaging compostabile: leggerezza e sostenibilità

L’asporto moderno chiede imballi monouso, ma ecocompatibili. Vaschette e bowl in bagassa (una fibra ricavata dagli scarti della canna da zucchero) reggono 120°C, vanno in microonde, possono essere congelate e, una volta usate, si trasformano in compost in meno di 90 giorni in impianti industriali.

Le versioni rivestite con bioplastica PLA impediscono la migrazione di grassi, rendendole ideali per pasta, poke o dessert al cucchiaio. Anche l’alluminio rimane una soluzione previdente: riciclabile all’infinito, resiste al forno tradizionale, sebbene richieda un coperchio termosaldato o pellicola per garantire l’ermeticità durante il trasporto.

Va detto che nel panorama professionale non esiste un contenitore “migliore” in assoluto, ma bisogna sempre abbinare la giusta tecnologia al tipo di alimento, alla distanza da coprire e alla logistica disponibile.