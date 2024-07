Somalia, a Mogadiscio il ricordo della “Battaglia del Pastificio”

L’Ambasciata d’Italia a Mogadiscio ed il Contingente italiano in Somalia, hanno commemorato la cosiddetta “Battaglia del pastificio” con una cerimonia volta ad onorare e ricordare il sacrifico ed il coraggio dei militari italiani che persero la vita o rimasero feriti nei fatti del 2 luglio 1993, quando truppe del contingente italiano Italfor, dispiegato nella capitale somala come parte della missione delle Nazioni Unite Unosom II, furono coinvolte in un violento scontro a fuoco con le milizie del signore della guerra Aidid.

Rimasta celebre per essere la prima battaglia cui presero parte militari italiani dalla fine della Seconda guerra mondiale, l’episodio vide tre giovani valorosi italiani – il Sottotenente Andrea Millevoi, il Sergente Maggiore Stefano Paolicchi e il Caporale Pasquale Baccaro – perdere la vita; altri soldati italiani rimasero feriti (fra cui il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare). In occasione della cerimonia, l’ambasciatore italiano a Mogadiscio Pier Mario Daccò Coppi ha dichiarato: “Anche a distanza di 31 anni da quei tragici fatti, l’Italia non dimentica i suoi figli scomparsi e si stringe con memore affetto alle loro famiglie: a loro va il nostro riconoscente e doveroso ricordo per avere onorato con il bene più prezioso il nostro tricolore, simbolo della nostra identità, della nostra storia e degli alti valori di coesione, libertà e democrazia”.