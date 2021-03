Somnia Aura, la Dream Massage Spa napoletana è il grande attrattore di Sanremo 2021

Un festival strano quello che stiamo vivendo, privo del solito glamour a cui da anni siamo abituati eppure è un festival che sta facendo sognare un intero settore: quello del turismo, che vede in questa settimana sanremese il punto di ripartenza per la stagione estiva che verrà.

In questa ottica è nata la Somnia Aura Spa roccaforte del Dream Massage presso il Grand Hotel Des Anglais di Sanremo. La prima spa targata dream massage della costa azzurra.

Un vero sogno per gli amatori del genere, situata all’interno dello Storico Hotel inaugurato nel 1888. Il Grand Hotel Des Anglais è una struttura suggestiva, unica nel suo genere, che sembra voler essere un guardiano severo, ma amorevole del mare. I locali dove è strutturata la spa, erano riservati alla servitù dei reali, sceicchi e nobili che alloggiavano in hotel. Con il tempo quest’area fu ristrutturata ed adibita a lavanderia e magazzino dell’albergo.

In seguito a diversi cambiamenti di ristrutturazione dell’edificio è nata l’idea ed il progetto di creare un luogo da sogno, Somnia (sogno in latino) Aura Spa, un nome che lascia intendere la magia di questo spazio nato dalla creatività e maestria dell’ideatore del Dream Massage lo spa manager Stefano Serra.

Così grazie ai lavori di ristrutturazione, le mura antiche e suggestive del luogo sono rinate da un lungo letargo, dando vita alla struttura originale che richiama fortemente le antiche mure romane.

Ora la Somnia Aura Spa è diventata il salotto buono della Sanremo della musica italiana, tra showgirl e manager che cercano riparo dallo stress sanremese nelle sapienti mani dello staff del dream massage. In questi primi giorni di festival hanno avuto modo di scoprire i piaceri della nuovissima spa il maestro Fio Zanotti, gli Extraliscio, Sylvie Lubamba, Veronica Maya, Donatella Rettore, Maria Elena Fabi di Rai 1, il comico Vernia, Adriano Pennino, l’attrice Antonella Salvucci, Silvie Lubamba, Paola Zukar la signora del rap italiano (manager di Madame, Fabri Fibra, Marracash, Clementino e molti altri), le conduttrici Veronica Maya e Angela Tucci, Alberto Petrolini e vari giornalisti Rai.

Tutti si sono lasciati conquistare dal Dream Massage.

Ideato dal professore Stefano Antonio Serra, manager napoletano, massoterapeuta esperto di fitness e salute, il Dream Massage è un’esperienza sensoriale ed emotiva profonda che coinvolge il corpo e l’anima di chi dà e chi riceve il trattamento.

Diverso da tutti i massaggi tradizionali, il Dream Massage riesce a prendersi cura del corpo e dell’anima a 360° e ridona quel “tempo” che troppe volte è speso a rincorrere le esigenze altrui.

Il corpo si libera dalle tensioni accumulate, la mente finalmente smette di correre, le emozioni possono fluire leggere in un “rituale di benessere” unico nel suo genere.

Premiato nel 2003 come miglior massaggio da “Il Mattino”, il Dream Massage è, infatti, l’unico trattamento olistico che coniuga ed ottimizza i benefici delle 7 migliori tecniche di trattamento (Shatsu, Ayurveda, Linfodrenante, Fisioterapico, Deep surf, Reiki e Svedese) le quali si susseguono dolci e fluide sul corpo, al ritmo del suono e del cuore, arricchite da essenze che avvolgono armoniose ogni gesto, ogni respiro.

Nulla è lasciato al caso, la musica di sottofondo, l’illuminazione dell’ambiente e le essenze personalizzate, trasportano l’anima in una dimensione da sogno in cui la percezione si eleva, assaporando ogni istante di un momento unico e prezioso che rimane nel cuore.

Il Dream è l’unione di tutte queste qualità: professionalità, rispetto ed amore, una ricarica di energia, per ritrovare quiete e pace.

E quale luogo più di Sanremo nella settimana del festival ha bisogno di pace, energia e amore?