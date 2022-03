Sondaggi politici: Fratelli d’Italia resta primo partito, Lega ancora in calo

(Adnkronos) – Il primo partito in Italia, se si votasse oggi, sarebbe ancora Fratelli d’Italia che cresce ancora e dal 21,5% della scorsa settimana è passato al 21,9%. Questo il risultato dell’ultimo sondaggio politico Swg per il Tg La7 sugli orientamenti di voto. Alle spalle del partito di Giorgia Meloni c’è il Partito democratico che, dal 21,2% di 7 giorni fa passa al 21,3%. Continua a calare la Lega di Matteo Salvini che dal 17% della scorsa settimana è scesa al 16,2%. Risale leggermente il Movimento 5 Stelle che, dal 12,6% della scorsa settimana, è salito al 13%. In calo invece Forza Italia, all’8,1% (-0,1% rispetto alla scorsa settimana). Azione+Europa sale invece al 5,2% dal 4,8% e Italia Viva al 2,5% (+0,2%).