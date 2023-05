Sondaggi politici: Fratelli d’Italia scende, Pd sale

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia cala, il Pd sale. E’ il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che delinea le intenzioni di voto nel giorno in cui il centrodestra fa il pieno nei ballottaggi delle elezioni comunali 2023. Secondo il sondaggio. Fratelli d’Italia cede lo 0,6% e scende al 29,1%. Il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni mantiene un ampio vantaggio sul Pd di Elly Schlein: i dem guadagnano lo 0,1% e si attestano al 21%. Sale il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che sale dal 16% al 16,3%. In ascesa anche la Lega, che passa dall’8,8% al 9,1%. Passo indietro di Forza Italia che scende dal 6,7% al 6,6%. Calano anche Azione (4%) e Verdi-Sinistra (3,4%). Italia Viva arriva al 2,8%, davanti a +Europa (2,4%).