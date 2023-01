Sondaggi politici, Fratelli d’Italia stabile e M5S cala

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia stabile e sempre nettamente primo partito. Il M5S cala, il Pd sale. Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto. Il partito di Giorgia Meloni è stabile al 31,3% e aumenta il vantaggio sul M5S. Il Movimento guidato da Giuseppe Conte cede lo 0,1% e scende al 17,6%. Il Pd guadagna lo 0,2% e sale al 14,2%. Giù la Lega, che perde lo 0,2% e si attesta all’8,3%. In ascesa Italia Viva-Azione, che crescono dello 0,3% e arrivano al 7,8%. Passo indietro di Forza Italia, dal 6,9% al 6,4%. Verdi e Sinistra restano al 3,7% mentre +Europa è al 3%. Per l’Italia con Paragone guadagna lo 0,1% e ora vale il 2,3%. Seguono Unione Popolare all’1,8% e Noi Moderati all’1%.