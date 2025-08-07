Sondaggio on line M5s, vince si ad alleanza con PD per regionali Toscana

FIRENZE (ITALPRESS) – I favorevoli ad un’alleanza con il Pd, ed in generale con il centrosinistra, alle prossime elezioni regionali in Toscana, hanno vinto il sondaggio indetto nelle scorse ore dal Movimento cinque Stelle sulla propria piattaforma on line, e chiusosi quest’oggi alle ore 18. Si sono espressi a favore dell’alleanza 1538 votanti, contrari, ovvero che avrebbero preferito ad un M5s che corresse da solo alle prossime elezioni regionali in Toscana 1030 votanti.

Gli aventi diritto di voto erano 5202, hanno votato in 2568. Il voto era stato indetto dal leader politico del M5s, Giuseppe Conte, che aveva parlato di lacerazione del partito di cui è il punto di riferimento davanti alla prospettiva di creare una coalizione che, salvo colpi di scena, avrà ancora come candidato governatore Eugenio Giani.

“Accolgo con soddisfazione l’esito della consultazione del MoVimento 5 Stelle, che apre la strada alla costruzione di una coalizione progressista per le prossime elezioni regionali – dichiara Giani -. Un risultato importante che rende la nostra regione protagonista della nuova stagione politica e rafforza il dialogo tra forze politiche e civiche impegnate per una Toscana più giusta, moderna, verde e solidale”.

“Voglio ringraziare il Partito Democratico della Toscana e in particolare il segretario regionale Emiliano Fossi, che pazientemente ha saputo tessere la tela dell’unità e della convergenza-ha aggiunto Giani-. Sono convinto dell’importanza dell’alleanza politica proposta dalla segretaria Elly Schlein a livello nazionale, inizia ora un percorso condiviso, che sono certo potrà dar vita a un progetto di governo forte, inclusivo e all’altezza delle sfide future”.

