Sonia lascia Simone, ecco il falò di confronto a Temptation Island

Com’è finita tra Sonia e Simone? La puntata di ieri, mercoledì 23 luglio, si è conclusa con la decisione della ragazza di chiedere un falò di confronto immediato, dopo aver scoperto il tradimento di lui. Sonia ha avuto la possibilità di vedere i filmati che ritraggono il personal trainer in atteggiamenti intimi con la single Rebecca.

Simone e Rebecca si sono lasciati andare a vere e proprie effusioni, culminate in un momento intimo. Simone ha preso per mano Rebecca e l’ha portata in bagno, lontano dalle telecamere. I microfoni, però, hanno registrato tutto. Sonia ha ottenuto come conferma la confessione di Rebecca: “Mi ha baciato”, ha detto la tentatrice.

Durante il faccia a faccia, mentre rivedevano i filmati incriminati, Sonia ha ripetuto più volte con rabbia: “Mi fai schifo”. Simone, visibilmente dispiaciuto per i suoi atteggiamento e ha provato a giustificarsi: “Ho baciato un’altra per capire se ti amavo”.

Dopo la decisione di Sonia di lasciare il programma da sola, Filippo è intervenuto puntando il dito contro il ragazzo: “Non le hai chiesto scusa nemmeno una volta”. “È vero – ha ammesso Simone – ero immerso nei miei pensieri, in tutto quello che è accaduto durante questo percorso”.

Poi, con la voce rotta ha aggiunto: “So bene quanto sia stato difficile per lei vedere alcuni miei comportamenti. Ma proprio questi miei atteggiamenti mi hanno fatto capire che l’amavo e che non volevo perderla”. Si è concluso così il percorso di Sonia e Simone, con un triste addio.