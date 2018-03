Sonia Palmeri nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana

L’assessore regionale Sonia Palmeri è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, l’ordine più alto della nostra Repubblica.

Tale ordine venne istituito negli anni ’50 con il deliberato scopo di ricompensare benemerenze acquisite verso il Paese in diversi campi (delle lettere, dell’economia, dell’arte e nell’impegno di pubbliche cariche civili e militari).

“Sono molto onorata di questo prestigioso riconoscimento e continuerò senza sosta, nel mio attuale ruolo istituzionale, a profondere il massimo impegno nei confronti delle fasce deboli del mondo del lavoro”- ha dichiarato l’Assessore.

L’onorificenza è stata riconosciuta lo scorso mese di dicembre ed il 2 giugno prossimo, in concomitanza con la Festa della Repubblica, avverrà la cerimonia ufficiale per la consegna del riconoscimento presso la Prefettura di Caserta.

Sonia Palmeri ha condotto dal ‘ 98 una brillante carriera di imprenditrice e manager nell’ambito delle Risorse Umane, impegnandosi nel contempo in una intensa attività a favore delle fasce più deboli, proseguita nell’ambito dell’attuale Giunta Regionale campana, dove è la delegata, da luglio 2015 , al Lavoro e alle Risorse Umane.

Siciliana, trapiantata nell’Alto Casertano. Sonia Palmeri è nata ad Avola ( SR) ma vive in provincia di Caserta.

Figlia di un militare dell’Arma dei Carabinieri, è un’esperta a livello nazionale di politiche attive al lavoro.

Laureata in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, Master di specializzazione in “Personale e Organizzazione”, per anni è stata impegnata come HR Manager & Public Affairs per pianificare, gestire e sviluppare processi inerenti la selezione, inserimento, formazione, valutazione e le relazioni sindacali ed industriali del personale di grandi aziende.

Impegnata anche a livello nazionale nello sviluppo di azioni e politiche strategiche relative all’Orientamento professionale ed al Supporto alla ricollocazione dei lavoratori di aziende in crisi.

Già presidente di un Ente di Ricerca e Formazione, progettazione e sviluppo organizzativo, si è formata professionalmente a Milano, presso una importante società controllata del Gruppo Barilla.

Sonia Palmeri è stata anche Componente Commissione per le Pari Opportunità di E.BI.TEMP (Ente Bilaterale Nazionale per il lavoro temporaneo); componente Comitato Pari; Opportunità presso l ‘Unione degli Industriali di Napoli; membro del Comitato Education e Lavoro Giovani Imprenditori Confindustria Nazionale; segretario regionale Aidda (Associazione Imprenditrici e donne dirigenti d’azienda); membro del Gruppo Politiche Attive al Lavoro di Assolavoro, gruppo nazionale nato con l’obiettivo di favorire la sperimentazione di politiche del lavoro efficaci ed efficienti, rafforzando il ruolo polifunzionale delle Agenzie per il lavoro in un’ottica di cooperazione con i servizi per il lavoro pubblici.

Molto impegnata anche nel sociale: è stata presidente e fondatrice di “Viterosa Onlus”- cultura e prospettive di genere- associazione impegnata nella formazione e sviluppo dell’autonomia culturale e professionale delle donne, aggregazione e rieducazione per bambini a rischio ; Direttore di “In Nome di Concetta Onlus”, associazione impegnata nella lotta contro il “dolore globale”, fondata per sostenere e sviluppare le attività per i soggetti ammalati oncologici ed i loro familiari. L’associazione ha realizzato un ampio programma di iniziative in collaborazione anche con la Fondazione Pascale, l’Istituto Monaldi e la F.A.V.O. (Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia).

È stata curatrice del Blog J.O.L. (Job Opinion Leader), dedicato interamente ai temi del lavoro in cui trovano spazio le analisi e le soluzioni di imprenditori, giornalisti, sindacalisti, raccogliendo e traducendo le tendenze e le innovazioni del mercato del lavoro, della formazione e dell’occupazione.

Attualmente è componente, in rappresentanza di tutte le Regioni, della Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (D. Lgs.25 Maggio 2017, n. 75);

Attualmente è anche Componente della Rete Nazionale della Protezione e dell’Inclusione Sociale, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.Lgs. 15 Settembre 2017, n.147.

Insomma una giovane donna che in circa 20 anni ha “onorato” con il suo impegno la Nazione, acquisendo benemerenze in campo sociale ed economico.