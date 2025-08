Sono molti i dubbi che esista qualcuno, anche uno solo, disposto a acquistare un’auto usata da Trump o da Putin.

Ennesimo colpo di scena nella “guerra di mondi”, che, al momento, è pronta a esplodere tra Washington e Mosca. Se da dove si trova lo scrittore prima che regista Orson Welles sta seguendo ciò che succede sulla Terra, senz’ altro finirà col constatare che la fiction radiofonica, che nella prima metà del secolo scorso lo portò alla notorietà, oggi risulterebbe, nel confronto con quanto sta accadendo sul Pianeta, poco più di un videogioco. Solo ad abundantiam è opportuno ripetere che quella narrazione del Grande Regista russo appena accennata è Guerra di Mondi. Nella prima metà del secolo scorso, letta alla radio da lui stesso, quella narrazione inseminò terrore tra gli ascoltatori. I protagonisti attuali giá citati hanno messo in piedi e anche in onda, compiendo un percorso decisamente temerario, un tipo di avanspettacolo tutto da stroncare per il suo contenuto a dir poco bizzarro. In pratica avviene che quanto si stabilisce di concerto in una puntata di quel reality show, venga rimesso in discussione in quella successiva, per lo più unilateralmente.La più rapida delle conseguenza di quanto innanzi è che l ‘economia in genere e alcuni dei suoi sistemi in particolare, ne risentono da molteplici punti di vista. In questa nota può essere interessante segnalarne alcuni. Uno immediato, peraltro molto tendente all’ aspetto speculativo del momento, è l’indice di borsa che sembra procedere alla stregua delle Montagne… russe (guarda caso). Il capitale, più precisamente chi lo detiene, é attirato, per essere investito, prima ancora della opportunità di produrre reddito, dal.grado.di tranquillità, prima di tutto quella sociale, dei luoghi ipotizzati ritenuti tecnicamente idonei al tipo di investimento. Al momento non ne risultano tanti da avere l’imbarazzo della scelta.Evitando di tirarla per le lunghe, attualmente di reperibilità di location ce n’è tanto poca, quanto niente. Di conseguenza, che possa avviarsi un ristagno secolare dell’ Economia, é una tigre che l’umanità da tempo sta cavalcando.

Un’ ultima considerazione prima di fare tappa a un traguardo volante

Come si comporterà, in relazione a quanto fin.quì riportato, il fattore tempo.

Che l’attesa resti fiduciosa, tanto ad impossibilia nemo tenete è sempre valido