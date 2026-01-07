“Sono un grande”, il 9 gennaio in radio nuovo singolo di Tiziano Ferro

Roma, 7 gen. (askanews) – Il 2026 di Tiziano Ferro si apre con “Sono un grande”, il nuovo singolo in radio da venerdì 9 gennaio per Sugar Music. Il brano, che ha dato il titolo all’ultimo disco del cantautore italiano, darà il via così ad un anno importante per Ferro, un anno che lo vedrà di nuovo protagonista negli Stadi dove avrà l’occasione di far ascoltare al pubblico oltre alle canzoni di “Sono un grande” (tra cui la title track e i precedenti singoli “Cuore Rotto” e “Fingo&Spingo”) anche i successi che hanno segnato i suoi primi 25 anni di carriera.

“Sono un grande” (di Tiziano Ferro, Roberto Casalino e Simone Cremonini e prodotto da Marco Sonzini, e Stefano “Zef” Tognini) rappresenta un profondo legame tra Ferro e il suo pubblico: “L’unico obbligo che ho sempre avuto nei confronti di chi mi ascolta è la verità, in maniera quasi brutale. Anche se non sento di essere “un grande” mettiamolo tra le opzioni, tra la lista di cose che posso, che possiamo essere. Questo è il disco delle supposizioni che poi diventano nuove affermazioni di vita e questa canzone è qui per ricordarmelo, per ricordarcelo”.

Quest’ultimo disco di Ferro (che ha debuttato al primo posto in classifica confermando il suo ruolo centrale nel panorama discografico italiano) è stato un album necessario e terapeutico, un album liberatorio e con un forte sguardo rivolto al futuro. Nelle 12 tracce che lo compongono (11 nella versione standard e 12 in cd e vinile) Ferro ha riscoperto le sue radici ed è entrato nella seconda parte della sua carriera accompagnato dal nuovo team scelto per questa avventura (Sugar Music e Big Picture Management).

Manca sempre meno al ritorno live. I biglietti per il tour STADI26 sono disponibili su www.livenation.it/tizianoferro e a 5 mesi di distanza sono già stati venduti oltre 350.000 mila tagliandi oltre ad aver raddoppiato gli appuntamenti di Milano e Roma.

Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, vedrà Tiziano Ferro esibirsi in 12 date negli stadi delle principali città italiane (per info www.livenation.it):

30 maggio 2026 LIGNANO – Stadio Teghil 6 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro 7 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro 10 giugno 2026 TORINO – Allianz Stadium 14 giugno 2026 BOLOGNA – Stadio Dall’Ara 18 giugno 2026 PADOVA – Stadio Euganeo 23 giugno 2026 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona 27 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico 28 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico 3 luglio 2026 ANCONA – Stadio Del Conero 8 luglio 2026 BARI – Stadio San Nicola 12 luglio 2026 MESSINA – Stadio San Filippo