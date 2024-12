Sophia Loren personaggio dell’anno per la Treccani, perché «simbolo assoluto dell’essere donna»

Sophia Loren, che ha compiuto 90 anni il 20 settembre scorso, è stata scelta come Personaggio dell’Anno 2024 dalla Treccani, l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, che la considera «il simbolo assoluto dell’essere donna» . In un testo scritto da Gianluca Nicoletti per il Libro dell’Anno Treccani 2024, la grande attrice napoletana viene indicato come «modello dell’italianità muliebre in ogni vertiginoso splendore, come puro in ogni sua possibile fragilità». «L’emblema della femminilità italiana più famoso nel mondo, mai appannato e mai sorpassato dal perentorio mutare delle mode estetiche», sottolinea Nicoletti Di umili origini, al punto che resta vivo il ricordo di sua madre che chiedeva l’elemosina per sfamarla, Sophia Loren trova nel cinema la grande occasione di riscatto dalle macerie dell’Italia postfascista e il cinema è stato lo specchio fatato della sua vita e l’ha consacrata in un mito, scrive la Treccani curatore del ritratto della diva, «c’è una parte inconfessabile della cultura di cui siamo figli nella pizzaiola fedifraga de ‘L’oro di Napoli ‘ (1954) a cui il marito sospettoso per la sua prolungata assenza da casa chiede: ‘Ma quanto è durata questa messa?’ E lei risponde con ”innocenza della più strafottente impudicizia: ‘Eh ma c’è stata pura la benedizione…’, in un’epoca di soffocante bigottismo dove l’adulterio era penalmente perseguibile». Sex symbol irraggiungibile e madre esemplare per i propri figli, Sophia Loren è stata capace di aggiungere gloriosa sensualità alla battaglia per la dignità dell’ex prostituta Filumena Marturano, che per dare un cognome ai figli inganna l’amante pusillanime e di dare una sembianza indelebile alla tragedia materna de ‘La Ciociara’, storia indicibile che testimonia lo stupro di guerra, che le valse un Oscar; e di esprimere in ‘Una giornata particolare’ di Ettore Scola – quella della visita a Roma di Adolf Hitler il 6 maggio 1938 – la delicatezza di una passione impossibile che fa intuire l’orrore che seguirà a quella visita.