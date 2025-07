Sophia Loren Restaurant, intesa con il gruppo Land Business: per Cimmino prima apertura alle porte di Tokyo

A poco più di un anno dall’apertura di Hong Kong, Sophia Loren Restaurant inaugura un altro locale in Oriente. Questa volta in Giappone a Kamakura, una delle destinazioni turistiche più rinomate del Paese, a soli quaranta minuti di treno da Tokyo. Un appuntamento che ha richiesto diversi anni di trattative e lavori, grazie alla partnership tra Dreamfood S.r.l. del cavaliere Luciano Cimmino e il gruppo Land Business, guidato dal presidente Masamichi Kamei, quotato in borsa e licenziatario esclusivo del marchio per il Sol Levante.

Il percorso “orientale” di Sophia Loren Restaurant, dopo il primo locale a Hong Kong, continua a Kamakura e prevede l’apertura di cinque ristoranti in tre anni, tra cui il prossimo a metà del 2026 nel quartiere di Ginza a Tokyo e rientra nel piano di espansione globale di Dreamfood iniziato nel 2024.

Lo stile del nuovo locale di Kamakura, che vanta 120 coperti, riprende la filosofia del brand che ha aperto il primo Sophia Loren Restaurant ormai cinque anni fa a Firenze, con il consenso della famosa attrice napoletana, ed è stato adattato al contesto, rivisitando spazi, menù e ambienti. Ogni dettaglio, però, come in ogni ristorante targato Sophia Loren, riconduce alla celebre diva nel rispetto della tradizione culinaria italiana e, allo stesso tempo, dei gusti di una clientela più inclusiva, che include visitatori giapponesi e internazionali.

“Il ristorante di Kamakura interpreta in modo vincente la visione di due imprenditori straordinari, i presidenti Kamei e Cimmino, che hanno unito idee e una sinergia di valori, per abbattere i confini geografici e le barriere culturali», dice Riccardo D’Urso, executive director di Dreamfood. «Un progetto che è in perfetta sintonia con Sophia Loren, una delle più grandi icone del cinema del ventesimo secolo, che non a caso ha deciso per l’occasione di inviare un video messaggio”.

Anche il cavaliere Luciano Cimmino è entusiasta della nuova apertura giapponese. “L’apertura del ristorante a Kamakura è frutto di un lavoro svolto su vari piani – racconta Luciano Cimmino -. Non sembri esagerato, ma si è trattato inizialmente di un confronto tra due culture millenarie che, per fortuna, si ammirano e si stimano reciprocamente. Fondere però idee e progetti scaturiti da tradizioni diverse non è stato un lavoro facile. Tuttavia, una volta raggiunto un piano di assoluta stima reciproca, è nato un grande progetto che è stato costruito nei minimi particolari. Sono grato al signor Kamei e a tutti i suoi collaboratori per la costruttiva collaborazione che hanno profuso in questa iniziativa, e noi di Dreamfood siamo orgogliosi di poter ricambiare con piena reciprocità. Adesso, abbandoniamo le parole e lasciamo campo libero all’operatività di tutti gli addetti ai lavori in questo nuovo ristorante. Il pensiero ci porta lontano, ma intanto restiamo aderenti al servizio di una realtà che senza dubbio ci affascina enormemente”.