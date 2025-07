Sophia Loren Restaurant si espande in Asia, cinque aperture in Giappone entro il 2025

La Land Business Co., Ltd. di Tokyo, società quotata presso la Borsa di Tokyo, ha annunciato l’accordo di licenza siglato con la Dream Food srl di Luciano Cimmino per l’apertura di diversi ristoranti a marchio Sophia Loren in Giappone. L’accordo rientra nel piano di sviluppo internazionale del progetto Sophia Loren Restaurant che, dopo le aperture in Italia a Firenze, Roma, Bari e Milano, e quella in Asia ad Hong Kong, punta ad un’espansione graduale e di qualità sui mercati esteri, per celebrare in tutto il mondo uno dei Personaggi più amati del cinema. Prevista l’apertura di 5 ristoranti tra Tokyo e Kamakura entro la fine del 2025, anno in cui si terrà tra l’altro l’Expo di Osaka, che richiamerà circa 30 milioni di visitatori.

Le proposte presentate dalla Land Business relative al concept generale dei locali e alla tipologia di ristorazione sono state molto apprezzate dalla direzione generale italiana, con un forte accento sul fascino naturale del Personaggio di Sophia Loren e sul Healthy Food. Un progetto, quello giapponese, di grande equilibrio di gusti e sapori, italiani e giapponesi, in cui si fondono tradizione e innovazione, risultato della grande intesa che esiste tra le parti e dal cui format la Dream Food conta di prendere spunto anche per le aperture in altri Paesi.