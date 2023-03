Sopra Steria lancia Energy4Green, piattaforma cloud per la transizione green

Una piattaforma cloud che fornisce gli strumenti tecnologici necessari alla gestione e all’ottimizzazione dei flussi all’interno delle comunità energetiche e di autoconsumo collettivo, per massimizzare i benefici a favore della collettività: questo l’obiettivo dell’azione congiunta di Sopra Steria e Henshin Group. La soluzione realizzata da Sopra Steria, leader europeo nella consulenza, nei servizi digitali e nello sviluppo di software, supportata dall’infrastruttura tecnologica Movens di Henshin, è in grado di raccogliere qualsiasi dato standardizzato proveniente da dispositivi IoT (Internet of Things) e sviluppare specifici verticali di mercato.

Attraverso il monitoraggio real-time dei flussi energetici e l’utilizzo di algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale, la soluzione proposta fornisce una risposta efficace e integrata per la gestione di comunità energetiche rinnovabili, energy management ed electric vehicle ottimizzando l’utilizzo energetico e abilitando al tempo stesso gli elementi di flessibilità propri delle smart grid.

“La piattaforma nata dalla partnership tra Sopra Steria e Henshin – spiega Roberto Balzerani, Direttore Divisione Pubblica Amministrazione, Energy e Telco di Sopra Steria Italia – rappresenta un passo importante nella direzione della transizione energetica sostenibile e siamo entusiasti di offrire una soluzione all’avanguardia che guarda alle sfide e alle opportunità energetiche attuali e future per supportare attivamente lo sviluppo delle energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO2″.

Per Alessandro Arciero, Chief Technology Officer presso Henshin Group, “la scelta dell’open source e l’adozione di standard globali garantiscono che la tecnologia MOVENS superi le barriere legate alle normative e ai sistemi di innovazione nazionali. Siamo estremamente soddisfatti di aver stretto questa partnership con Sopra Steria e di estendere il nostro ecosistema di partner internazionali, consentendo così ai clienti di Sopra Steria di creare nuovi modelli di business e verticali basati sui dati standardizzati”.

Si tratta di una piattaforma modulare che può fornire servizi personalizzati rispetto a specifici scenari di business con flessibilità e scalabilità, consentendo alle aziende clienti di liberarne il pieno potenziale focalizzandosi agilmente sul proprio business.

Energy4Green propone una serie di funzionalità:

• Monitoraggio energetico, orchestrazione, condivisione e ottimizzazione dei flussi energetici;

• energy management integrate per la gestione e ottimizzazione energetica mediante strumenti per la gestione di smart building, demand-response e smart grid;

• Gestione di qualsiasi tipo di batteria, dai tradizionali storage all’auto elettrica (mobile energy storage) fornendo strumenti integrati di controllo (BMS – battery management system), Vehicle-To-Grid (V2G) e battery to grid;

• Reporting e analisi dei dati, standardizzando la rendicontazione ambientale, sociale e di governance (ESG) per poter fornire informazioni in merito alla sostenibilità a investitori e a mercati finanziari;

• Coinvolgimento attivo dei cittadini coinvolti mediante mobile app interattive con specifici programmi di engagement per promuovere comportamenti sostenibili e aiutare persone e aziende a gestire al meglio l’energia e maturare una maggiore consapevolezza sulla loro impronta energetica.

Il valore, l’unicità della soluzione sviluppata da Sopra Steria consiste nell’aver realizzato una piattaforma evolutiva in grado di soddisfare sia le attuali esigenze del mercato (modelli di auto consumo collettivo, comunità energetiche, comunità energetiche industriali, demand-response) che predisposta per l’imminente integrazione dei settori mobilità e energia – in conformità con i lineamenti normativi dell’EU.