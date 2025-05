Sopravènto 2025: musica, mare e memoria a Fano. Torna il festival firmato Colapesce e Dimartino

Dopo l’ottimo riscontro della prima edizione, dal 23 al 25 maggio 2025 torna a Fano (PU) Sopravènto, il festival ideato e diretto da Colapesce e Dimartino, organizzato da Rebel House insieme al Comune di Fano, con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura. Un appuntamento che intreccia musica, tradizione marinaresca e valorizzazione del territorio, trasformando la città marchigiana in un palcoscenico diffuso.

Il nome Sopravènto, mutuato dal linguaggio nautico, designa tutto ciò che si trova dalla parte da cui soffia il vento. Una scelta simbolica che racchiude l’anima del festival: un viaggio tra le correnti della musica e delle storie locali, dove a guidare è il soffio del mare.

Una città che diventa festival

Per tre giorni Fano si animerà tra concerti, incontri, laboratori e processioni simboliche, con epicentro nell’affascinante Ex Chiesa di San Francesco, spazio a cielo aperto dove la storia incontra la contemporaneità. Qui saliranno sul palco artisti di rilievo del panorama italiano come:

Dente (23 maggio), che presenterà il suo nuovo album Santa Tenerezza in un set acustico, preceduto da Tutto Piange;

Any Other e Francesco Di Bella (24 maggio), portando rispettivamente sonorità indie-rock ed elettroniche e il suo recente lavoro Acqua Santa;

La Niña (25 maggio), accompagnata dai Fratelli Trabace, per la tappa marchigiana del Furèsta Tour.

Tradizione e contemporaneità: tra dialetti, barche e albe musicali

Tra i momenti più evocativi, la suggestiva processione del barchino, che il 23 maggio alle 17.30 vedrà una tipica imbarcazione dei pescatori fanesi attraversare le vie del centro tra cori e canti, fino a diventare parte integrante della scenografia dei concerti.

Imperdibile anche il concerto all’alba di Massimo Silverio, il 25 maggio alle 6.00 al Waterfront della Spiaggia Sassonia: un’esibizione in cjarniel, lingua minoritaria delle Alpi Carniche, capace di unire la poesia alla profondità delle radici culturali.

Dialoghi, laboratori e racconti del mare

Accanto ai live, Sopravènto propone un ricco programma di eventi collaterali: dai laboratori musicali per bambini alle passeggiate tematiche, dai workshop artigianali fino agli incontri con pescatori e divulgatori come Raffaele Di Placido, che guiderà conversazioni tra artisti e abitanti per raccontare il legame identitario tra Fano e il suo mare.

Non mancheranno momenti di approfondimento culturale, come la presentazione del libro Adriatico. Mare d’Inverno della giornalista Cristiana Colli (25 maggio, Molo di Ponente), o l’anteprima del nuovo album Ananke di Nicolò Carnesi, tra i volti più amati del festival.

Una visione artistica intima e partecipata

«Sopravènto nasce volutamente lontano dai grandi raduni – dichiarano Colapesce e Dimartino – e propone performance intime, pensate per i luoghi che le ospitano. Quest’anno vogliamo esplorare cosa significa essere cantautori oggi, con un focus sui dialetti e le contaminazioni tra musica colta e popolare».

Un festival che cresce

Con il sostegno di numerosi partner locali e tecnici, e la collaborazione di realtà associative del territorio, la seconda edizione di Sopravènto conferma la sua missione: coniugare musica d’autore e narrazione comunitaria, con una programmazione attenta all’ambiente, alle persone e ai linguaggi del presente.

I biglietti per i concerti all’Ex Chiesa di San Francesco (Dente, Any Other, Francesco Di Bella e La Niña) sono disponibili in prevendita su LiveTicket.it. Tutti gli altri eventi sono gratuiti.