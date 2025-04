Sorbillo entra nelle stazioni: la prima pizzeria a Roma Termini

Sorbillo, il celebre brand di pizzerie fondato da Gino Sorbillo, arriva a Roma Termini. Grazie all’accordo tra Ssp Frabeli e Grandi Stazioni Retail, il locale del famoso pizzaiolo e imprenditore napoletano entra per la prima volta nelle stazioni italiane, aprendo oggi le sue porte in Terrazza, la food lounge di stazione.

“Grazie al nuovo ristorante – si legge in una nota – visitatori, cittadini e viaggiatori potranno imbarcarsi in un viaggio del gusto tra i tipici piatti del menu di Sorbillo, che si distinguono per l’utilizzo di ingredienti di qualità, come farine provenienti da agricoltura biologica, verdure fresche e erbe selezionate con cura. Ogni pizza è il frutto di un’arte tradizionale che garantisce un’esperienza gustativa unica per gli amanti della cucina italiana. Il menu del ristorante offrirà un’ampia varietà di pizze, ciascuna dedicata a una specifica regione italiana: un’offerta che permetterà ai clienti di esplorare le ricchezze culinarie dell’Italia attraverso ricette autentiche e gustose”.

“Siamo entusiasti di aprire questa nuova sede di Sorbillo in un luogo iconico come la Stazione di Roma Termini. Questa apertura simboleggia il nostro impegno nell’offrire esperienze culinarie autentiche e memorabili ai viaggiatori di tutto il mondo. La ricchezza della tradizione culinaria italiana, incarnata da Sorbillo, si integra perfettamente con la nostra visione”, commenta Gérard d’Onofrio, amministratore delegato di Ssp Francia Belgio Lussemburgo Italia (Frabeli). Anche Riccardo Fiori, head of leasing di Grandi Stazioni Retail, sottolinea l’importanza di questa nuova apertura: “Con Sorbillo continuiamo a elevare la qualità dell’offerta gastronomica nelle stazioni, portando brand iconici e prodotti di eccellenza ai milioni di viaggiatori che ogni anno attraversano Termini. Vogliamo trasformare le nostre stazioni in veri e propri punti di riferimento per chi cerca gusto, qualità e tradizione”.

