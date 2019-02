Sorbillo, i presidenti dei Consigli regionali in visita alla pizzeria del Centro storico

“Tutti i presidenti dei consigli regionali italiani hanno voluto mettere al centro del proprio impegno istituzionale la legalità. Oggi, dal Friuli alla Calabria siamo da Gino Sorbillo per esprimere solidarietà alla persona che ha reso nota Napoli nel mondo per l’eccellenza della pizza che produce, ma anche perchè è stato vittima di un attentato della criminalita’ organizzata e che continua sempre a mostrare la sua forza”. Così Rosa D’Amelio, presidente del consiglio regionale della Campania e Coordinatrice della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province Autonome, a margine della visita di solidarieta’ e vicinanza dei presidenti dei consigli delle regioni italiane al pizzaiolo Gino Sorbillo, dopo l’attentato con una bomba carta nella storica pizzeria napoletana avvenuto a gennaio. Per l’occasione, Sorbillo ha incontrato i presidenti nella sala superiore di via dei Tribunali e ha offerto loro tranci di pizza.