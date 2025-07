Soresa, focus sulla digitalizzazione dei contratti pubblici

Lo scorso mercoledì 16 luglio presso l’Aula Magna della sede del Centro Direzionale dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope si è svolta la giornata conclusiva del corso di formazione specialistica “Appalti in Sanità” dal titolo “La Digitalizzazione dei Contratti Pubblici”.

“Un incontro interessante e ricco di spunti – ha dichiarato il presidente di Soresa, Tommaso Casillo – che ci ha permesso di riflettere, insieme a relatori di primissimo rilievo, sui temi trattati dal volume “La Digitalizzazione dei Contratti Pubblici – Manuale delle nuove procedure telematiche” a cura di Anna Corrado, Elena Griglio e Gabriella Margherita Racca. L’evento, inoltre, è stata occasione per raccontare quanto la Società Regionale per la Sanità abbia fatto in questi anni sul tema della digitalizzazione in sanità e in particolare è stata per me l’occasione giusta per rappresentare la nostra esperienza di organizzazione che si occupa di acquisti e contratti pubblici in un contesto sempre più innovativo e digitalizzato. Esperienza, quella di Soresa, che è sempre più riconosciuta come un modello anche fuori dal perimetro regionale. Un ringraziamento al professor Antonio Garofalo, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, – ha concluso Casillo – per aver promosso una iniziativa grande prestigio e di rilevante interesse”.