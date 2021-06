Milano, 10 giu. (Adnkronos) – Sorgenia e Zaffiro firmano l’accordo di fusione. Il veicolo societario Zaffiro, costituito per l’acquisizione da F2i Sgr e Asterion, è stato incorporato oggi in Sorgenia, “aprendo un nuovo capitolo industriale per la digital energy company”, spiega una nota. La nuova compagine sociale vede il fondo infrastrutturale F2i al 72,4% e Asterion Industrial Partners al 27,6%.